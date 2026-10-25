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Politie Lissabon ontruimt tentenkamp woonprotest

Samenleving
door anp
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LISSABON (ANP/RTR) - De politie in de Portugese hoofdstad Lissabon heeft in de nacht van zaterdag op zondag in het centrum van de stad een tentenkamp van een woonprotest ontruimd.
Verschillende mensen werden gearresteerd, enkelen raakten gewond.
Ook dinsdag werd een tentenkamp ontruimd.
Woningnood
Portugal is een van de Europese landen waar de woningnood het hoogst is. De Bank van Portugal schat dat er een tekort van 300.000 woningen is, hetzelfde aantal als dat van heel Lissabon. Sinds 2017 zijn de prijzen van koophuizen meer dan verdubbeld. Ook de huren zijn bijna twee keer zo hoog. Jonge mensen worden het zwaarst getroffen.
De demonstranten willen dat de regering een wet intrekt die ontruimingen gemakkelijker maakt en een eind maakt aan het beperken van de huurprijs wanneer een nieuw huurcontract wordt afgesloten.
Ook in buurland Spanje wordt geprotesteerd tegen de krappe woningmarkt.
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