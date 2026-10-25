Israël sluit Westoever af tijdens verkiezingen dinsdag

TEL AVIV (ANP/DPA) - De Westelijke Jordaanoever wordt afgesloten tijdens de parlementaire verkiezingen in Israël dinsdag. Dat kondigde het Israëlische leger in de nacht van zaterdag op zondag aan.

Palestijnse arbeiders mogen de Israëlische nederzettingen op de Westoever en in de Jordaanvallei op zondag en maandag niet in, met uitzondering van industriegebieden en een beperkt aantal goedgekeurde zones.

De maatregelen worden genomen terwijl het Israëlische leger zijn aanwezigheid op de Westoever heeft versterkt. Dat gebeurde nadat in de buurt van Hebron twee Palestijnen twee Israëlische militairen doodschoten en drie militairen verwondden. Ook de Palestijnen zelf kwamen om het leven.

Sindsdien zijn 2000 Palestijnen uit hun huizen verdreven. Er bestaan plannen om nog ongeveer 2000 inwoners van de stad te verdrijven, aldus het Palestijnse persbureau WAFA. Het Israëlische leger doet invallen in huizen. Bijna alle toegangswegen van Hebron zijn afgezet.