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Politie meldt 110.000 deelnemers bij mars Parijs, situatie kalm

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP/AFP) - De Franse politie meldt dat 110.000 mensen hebben deelgenomen aan de grote protestmars in Parijs. Die demonstratie zou tot nu toe "kalm" zijn verlopen. In andere Franse steden is de situatie al wel onrustig en grijpt de politie in.
De mars in Parijs werd op het laatste moment verplaatst. De demonstranten wilden van de Place de la Bastille naar de Place de la Nation lopen, maar dat mocht niet. De optocht moest in plaats daarvan beginnen op de Porte d'Italie en eindigen bij de Porte de Vincennes, verder buiten het centrum.
De politie in Parijs zegt 3000 mensen te hebben gestopt voor controles. 65 mensen werden aangehouden.
In onder meer Lyon, Lille, Toulouse en Montpellier gaat het er veel onrustiger aan toe. Daar heeft de politie traangas ingezet en kwamen er confrontaties tussen agenten en betogers.
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