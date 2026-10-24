Sta je elke dag ruim zeven minuten onder de douche ? Dan zit je precies op het gemiddelde. Volgens Milieu Centraal bespaar je €36 per persoon per jaar als je er vijf minuten van maakt. Dat bedrag is alleen berekend met een gasprijs van €1,37 per kuub, en wie nu een vast contract afsluit, betaalt flink meer.

Met de tarieven van deze week levert dezelfde besparing zo'n €50 op.

Gas is deze week opnieuw duurder geworden

De Europese gasprijs stond vrijdag 23 oktober op €0,918 per kuub, meldt Energievergelijk.nl. Zo hoog was hij niet meer sinds december 2022. Delta Energie verhoogde dezelfde dag het gastarief van zijn jaarcontract van €1,765 naar €1,907 per kuub. Sinds 16 oktober hebben minstens veertien leveranciers het gastarief van hun vaste contracten verhoogd, onder wie Eneco, Essent, Greenchoice en UnitedConsumers.

Volgens Keuze.nl werden in de week tot 20 oktober veertien van de zestien vaste jaarcontracten in de eigen vergelijker duurder, gemiddeld met €122 per jaar. Hoe die prijsronde begon, lees je in ons eerdere stuk

Waar die €36 vandaan komt

Milieu Centraal gaat ervan uit dat de gemiddelde Nederlander elke dag 7,4 minuten doucht. Wie dat terugbrengt naar 5 minuten, bespaart volgens de organisatie zo'n €36 per persoon per jaar. Die €1,37 per kuub is de gemiddelde prijs die Milieu Centraal voor de lange termijn verwacht, van 2026 tot 2040. De organisatie schrijft er zelf bij dat je besparing in een bepaald jaar afhangt van de prijs in je contract.

Rekenen we dat terug, dan gaat het om zo'n 26 kuub gas per persoon per jaar voor 2,4 minuut korter douchen. Dat is ongeveer 11 kuub per minuut die je elke dag inlevert. Bij €1,37 is één minuut korter dus zo'n €15 per jaar waard.

Bij de prijzen van nu scheelt het een derde meer

Hieronder staat dezelfde besparing bij een paar vaste gastarieven die Energievergelijk.nl deze week noemde. Het gaat om tarieven inclusief belastingen. De bedragen hebben we zelf uitgerekend op basis van de cijfers van Milieu Centraal:

€1,37 per kuub (rekenprijs van Milieu Centraal): €36 per persoon per jaar, zo'n €15 per minuut

€1,720 (Oxxio, 3 jaar vast): zo'n €45 per jaar, ruim €18 per minuut

€1,907 (Delta Energie, 1 jaar vast): zo'n €50 per jaar, bijna €21 per minuut

€1,945 (UnitedConsumers, 1 jaar vast): zo'n €51 per jaar, ruim €21 per minuut

Elke minuut die je eerder de kraan dichtdraait, is nu dus zo'n €20 per persoon per jaar waard.

Voor een stel dat allebei van 7,4 naar 5 minuten gaat, komt dat bij het nieuwe tarief van Delta uit op ongeveer €100 per jaar. Met de rekenprijs van Milieu Centraal zou dat €72 zijn.

Wat kost één minuut onder de douche?

Volgens Pure Energie verbruik je gemiddeld 0,03 tot 0,05 kuub gas per minuut douchen. Een minuut korter scheelt dus ongeveer 0,04 kuub per douchebeurt. Bij €1,907 per kuub is dat zo'n 7,6 cent per minuut. Een douche van tien minuten kost bij die prijs ongeveer €0,76 aan gas, het water zelf nog niet meegerekend.

Met een oude douchekop telt elke minuut zwaarder

Hoeveel een minuut kost, hangt ook af van je douchekop. Volgens Vattenfall, dat zich op Milieu Centraal baseert, scheelt een minuut korter douchen met een waterbesparende douchekop maximaal 7,2 liter warm water. Met een gewone douchekop kan dat 10 liter zijn. Je kunt het zelf testen, schrijft Eneco: hou een emmer een minuut lang onder de douche. Zit er meer dan 7,2 liter in, dan kun je besparen met een zuinigere kop.

Wanneer deze rekensom niet voor jou opgaat

Heb je nog een vast contract dat doorloopt, dan verandert je tarief pas als het afloopt. Tot die tijd ligt jouw besparing dichter bij het bedrag dat bij je huidige prijs hoort. Verwarm je je water met stroom, dan zegt de gasprijs weinig. Het Nibud rekent voor een douche van 7,5 minuten met 55 liter warm water €0,52 bij een gasketel en €0,50 bij een elektrische boiler.

Wil je weten wat het voor jou scheelt? Zoek de gasprijs per kuub op in je contract en vermenigvuldig die met ongeveer 11. Dan weet je wat een minuut korter douchen jou per persoon per jaar oplevert. Wat de thermostaat lager zetten scheelt, lees je in „De verwarming één graad lager: hoeveel scheelt dat op jouw rekening?”