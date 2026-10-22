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Politie neemt drie ton illegaal vuurwerk in beslag in Lelystad

Samenleving
door anp
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LELYSTAD (ANP) - Agenten hebben woensdag in een loods aan de Werfweg in Lelystad ongeveer 3000 kilo aan illegaal zwaar vuurwerk in beslag genomen, meldt de politie donderdag. Ook is een 33-jarige man aangehouden.
Het gaat om cobra's, shells en nitraten. De explosieven bevatten een grote hoeveelheid zeer explosief flitspoeder. De opslag van dergelijke hoeveelheden vuurwerk brengt volgens de politie "ernstige risico's met zich mee" voor omwonenden en voorbijgangers. "Door de inbeslagname van de partij vuurwerk is het directe explosiegevaar geweken."
De politie kwam de partij op het spoor na een anonieme tip over het bezit van en de handel in illegaal vuurwerk. Ook in de woning van de verdachte is nog een kleine hoeveelheid vuurwerk gevonden. De verdachte zit vast.
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