ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Studentenprotest in Parijs mag van rechter toch doorgaan

Samenleving
door anp
anp221026135 1
Volg ons op Google Nieuws
PARIJS (ANP) - Een studentenprotest in de binnenstad van Parijs mag donderdag toch doorgaan. Een rechter heeft het verbod opgeschort, schrijven Franse media. Het protest moest om 14.00 uur van start gaan, maar werd rond dat tijdstip goedgekeurd. Volgens Le Parisien is de mars van de studentenbeweging Interfac inmiddels begonnen.
De mars vertrok rond 14.30 uur bij het Pitié-Salpêtrière-ziekenhuis richting Place de la Bastille. Het protest was verboden om onrust in de binnenstad van Parijs te voorkomen.
Volgens president Emmanuel Macron worden de komende dagen demonstraties die niet worden georganiseerd door vakbonden waar mogelijk verboden. Een woordvoerder van de Franse regering liet aan BFMTV weten dat protesten per geval worden bekeken voordat er een verbod wordt afgegeven.
Landelijke protesten leidden vorig weekend tot ongeregeldheden. In de binnenstad van Parijs werden op grote schaal vernielingen aangericht en werd er geplunderd.
loading

POPULAIR NIEUWS

wasrek_woonkamer_AI

Was binnen drogen: wat kost het om het vocht weer uit je huis te krijgen?

spaargeld-header-spaarpotten-1800x1200

Vergelijk spaarrekeningen, zoveel levert 25.000 euro op in 2026.

hamburg-wolf

Wolf bijt opnieuw vee dood op de Veluwe: zo gedraag je je als je er tijdens een wandeling een tegenkomt

Een voorraadkast met blikken groente, pakken pasta en rijst en flessen water

Noodvoorraad voor 8 dagen: de lijst voor 2 personen

Een chique slaapkamer met een tweepersoons zacht bed en een tapijt

Zoveel vergoeding krijgt een gastgezin voor een statushouder

Top uitzicht van mooie jonge vrouw mengen kleuren tijdens het tekenen in kunst studio

Hbo-diploma met het laagste salaris levert het meeste werkplezier op

Loading