Studentenprotest in Parijs mag van rechter toch doorgaan

PARIJS (ANP) - Een studentenprotest in de binnenstad van Parijs mag donderdag toch doorgaan. Een rechter heeft het verbod opgeschort, schrijven Franse media. Het protest moest om 14.00 uur van start gaan, maar werd rond dat tijdstip goedgekeurd. Volgens Le Parisien is de mars van de studentenbeweging Interfac inmiddels begonnen.

De mars vertrok rond 14.30 uur bij het Pitié-Salpêtrière-ziekenhuis richting Place de la Bastille. Het protest was verboden om onrust in de binnenstad van Parijs te voorkomen.

Volgens president Emmanuel Macron worden de komende dagen demonstraties die niet worden georganiseerd door vakbonden waar mogelijk verboden. Een woordvoerder van de Franse regering liet aan BFMTV weten dat protesten per geval worden bekeken voordat er een verbod wordt afgegeven.

Landelijke protesten leidden vorig weekend tot ongeregeldheden. In de binnenstad van Parijs werden op grote schaal vernielingen aangericht en werd er geplunderd.