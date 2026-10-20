Pools parlement stemt voor versoepeling abortuswet

WARSCHAU (ANP/AFP) - Het Poolse parlement heeft gestemd voor het versoepelen van de zeer strenge abortuswetten in het land. Daardoor moet het onder meer niet meer strafbaar worden om vrouwen te helpen die hun zwangerschap afbreken. Maar de verwachting is dat de conservatief-nationalistische president van Polen zijn veto zal gebruiken om de versoepeling te blokkeren.

Onder de vorige regering van de conservatief-nationalistische partij PiS werd abortus zo goed als verboden in Polen. Alleen bij verkrachtingen of incest was het nog toegestaan om de zwangerschap af te breken. Een van de versoepelingen waar het parlement nu voor heeft gestemd moet abortus mogelijk maken bij ernstige verminkingen van foetussen.

De huidige premier Donald Tusk beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne in 2023 om de strenge wetten terug te draaien, maar dat gaat door onenigheden binnen zijn coalitie nog maar moeizaam. Nog altijd behoren de abortuswetten in Polen tot de strengste van de Europese Unie.