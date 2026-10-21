Premie DSW schiet met 14,75 euro per maand omhoog

SCHIEDAM (ANP) - Zorgverzekeraar DSW verhoogt de premie voor zijn basisverzekering volgend jaar met 14,75 euro per maand. Volgens het bedrijf is dat "de grootste premiestijging ooit die DSW genoodzaakt is door te voeren". Wie de verzekering afsluit, betaalt volgend jaar maandelijks 173,25 euro. Dat komt neer op 2079 euro per jaar.

DSW noemt de premiestijging "het onvermijdelijke gevolg van zowel een aanhoudend stijgende zorgvraag als kostenstijgingen in de zorg". Dat is volgens de verzekeraar onder meer te wijten aan hogere loonkosten.

Het bedrijf hield de premie vorig jaar gelijk op 158,50 euro, maar zegt dat dit te danken was aan een eenmalige meevaller die nu wegvalt. Daarnaast klaagt de verzekeraar over korting op het budget dat de overheid beschikbaar stelt aan zorgverzekeraars. Dat geld is bedoeld voor het vergoeden van onder meer wijkverpleging, geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuiszorg. Als het budget daalt, stijgt de premie, aldus DSW.

'Toegankelijk en betaalbaar'

Het bedrijf zegt 25 miljoen euro uit zijn eigen reserves te halen om de premiestijging te beperken. Dat geld komt van "een positief beleggingsresultaat over het afgelopen jaar". Daardoor hoeven de premies voor aanvullende verzekeringen niet te worden verhoogd.

De verzekeraar wil een andere aanpak van het zorgstelsel "om de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden". Directeur Aad de Groot spreekt van een doodlopende weg met steeds hogere premies. Hij wil dat de overheid onder meer investeert in het langer gezond houden van mensen.

Prinsjesdag

De premie van DSW stijgt sneller dan de overheid had verwacht. Op Prinsjesdag ging het ministerie van Volksgezondheid uit van een toename met 12,50 euro per maand. De gemiddelde zorgpremie zou dan uitkomen op 169 euro per maand.

Het relatief kleine DSW uit Schiedam is traditioneel de eerste zorgverzekeraar die de premie voor het volgende jaar bekendmaakt. Het bedrijf wilde dat aanvankelijk al eind september doen, maar stelde de bekendmaking uit door "onduidelijkheid over de haalbaarheid van de politieke plannen om het eigen risico te verhogen". Het minderheidskabinet wil het verplichte eigen risico in de zorg volgend jaar laten stijgen naar 400 euro, een verhoging van 15 euro.

De andere verzekeraars hebben nog tot 12 november om hun premies voor volgend jaar bekend te maken. Consumenten kunnen tot 31 december hun huidige zorgverzekering opzeggen en moeten dan voor 31 januari een nieuwe polis voor 2027 afsluiten.