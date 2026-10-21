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Picnic haalt website niet offline ondanks PHP-kwetsbaarheden

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Websuper Picnic haalt zijn website niet offline, ondanks dat die wel op programmeertaal PHP draait. Volgens een woordvoerder is zo'n ingreep in het geval van Picnic niet nodig. "Onze website is alleen een uithangbord. Je kunt daar niet bestellen." Volgens een woordvoerder draaien de bestelapp en alle belangrijke systemen van Picnic niet op PHP.
In PHP zijn kwetsbaarheden ontdekt. Verschillende organisaties hebben hun websites al wel tijdelijk op zwart gezet. Ze wachten tot de ontwikkelaars achter PHP met een patch komen om de kwetsbaarheden te verhelpen.
Picnic zegt de patches, zodra die beschikbaar komen, ook meteen door te voeren voor zijn website.
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