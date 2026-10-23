Proces oud-militair Suriname laat nog zeker jaar op zich wachten

DEN HAAG (ANP) - Het proces tegen de Surinaamse oud-militair Abdoel L. (60) laat nog zeker een jaar op zich wachten. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vrijdag bepaald. Het Openbaar Ministerie verdenkt L. ervan dat hij als militair meerdere burgers heeft vermoord tijdens de Binnenlandse Oorlog in Suriname, een burgeroorlog in de periode 1986-1992. Het onderzoek duurt al jaren en heeft tot dusver weinig bewijs opgeleverd. De zaak drijft vooral op uitlatingen van L. zelf, die erop neerkomen dat hij mensen, onder wie ook kinderen, heeft gedood.

L. zou naar eigen zeggen onder Desi Bouterse in het leger hebben gediend gedurende de strijd tegen het Junglecommando van Ronnie Brunswijk. Tijdens de Binnenlandse Oorlog kwamen honderden burgers om het leven. L. werd vijf jaar geleden aangehouden en in 2022 onder voorwaarden vrijgelaten.

Onderzoek naar bevestiging van de beweringen van L. - waarover hij zegt dat ze onwaar zijn - heeft tot dusver weinig opgeleverd. Het Openbaar Ministerie gaf vrijdag op een tussentijdse zitting aan dat er op dit moment niet genoeg bewijs is voor een veroordeling van L.

Rechtshulp

Justitie heeft de Surinaamse autoriteiten verzocht om rechtshulp, maar reacties daarop blijven uit. Het OM zegt dat dat traject wordt "geïntensiveerd" en meent dat dat zou kunnen leiden tot "een doorbraak in het onderzoek". Een onlangs gehoorde getuige heeft verklaard dat L. zijn voor hemzelf belastende verhalen heeft verzonnen. "Ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken dat het niet is gebeurd."

L.'s advocaat Barbara van Straaten vindt dat de zaak beëindigd moet worden, omdat deze al veel te lang sleept, het onderzoek "muurvast" zit en vooralsnog niets erop wijst dat hier verandering in gaat komen. "De verdediging heeft daarom maar één verzoek, ik zou het inmiddels een smeekbede willen noemen. Laat dit stoppen."

Drugsverslaafd

Van Straaten deed onder meer het verzoek het OM niet-ontvankelijk te verklaren dan wel de zaak direct inhoudelijk te behandelen en haar cliënt vrij te spreken. De rechtbank wees alle verzoeken af. In maart of april zal er een nieuwe zitting plaatsvinden om de voortgang van het onderzoek te "monitoren". De inhoudelijke behandeling van de zaak heeft de rechtbank voorlopig gepland na de zomer van volgend jaar.

L. is jarenlang drugsverslaafd geweest en lijdt aan een posttraumatische stressstoornis. Via zijn advocaat verzocht hij de rechtbank toestemming naar Suriname te mogen reizen, omdat daar het merendeel van zijn familie woont. Ook dit verzoek wees de rechtbank af. Hij mag Nederland niet verlaten.