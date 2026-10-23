Ga jij er elke ochtend na de koffie even goed voor zitten in het kleinste kamertje, of pas om de twee dagen? Allebei valt binnen de marge: het MDL Fonds spreekt pas van diarree of verstopping bij meer dan drie keer per dag of minder dan drie keer per week. Je tempo hangt daarnaast mogelijk samen met vitamine B1.

Hoe vaak poepen is normaal?

Alles tussen drie keer per dag en drie keer per week. Ga je vaker, dan heb je misschien diarree. Ga je minder vaak, dan heet dat verstopping, of obstipatie.

Het MDL Fonds, dat geld inzamelt voor onderzoek naar maag-, darm- en leverziekten, kijkt ook naar de vorm, met de Bristol-schaal van zeven typen:

type 1 en 2: harde ontlasting

type 3 en 4: een gladde worst, dat geldt als normaal

type 5 en 6: zachte of papperige ontlasting en een versnelde darmpassage

type 7: veel te zacht, diarree

Wat heeft vitamine B1 met je stoelgang te maken?

Onderzoekers rond Mauro D’Amato, hoogleraar medische genetica aan de LUM-universiteit in Italië, legden het DNA van 268.606 mensen naast hun antwoord op de vraag hoe vaak ze poepen. Ook deelnemers aan Lifelines, een groot bevolkingsonderzoek in Noord-Nederland, deden mee. Het vakblad Gut publiceerde de resultaten in januari 2026 online.

Ze vonden 21 plekken in het DNA die samenhangen met hoe vaak iemand naar de wc gaat, waarvan tien nieuw. Toch verklaart erfelijkheid maar ongeveer 7 procent van de verschillen tussen mensen van Europese afkomst. Een deel van de genen lag voor de hand, zoals genen voor galzuren, die je lichaam gebruikt om vet te verteren, en voor de zenuwen die je darmspieren laten samentrekken.

Twee genen vielen op: SLC35F3 en XPR1. Ze helpen je cellen vitamine B1 op te nemen en te activeren. Voor eerste auteur Cristian Díaz-Muñoz van onderzoekscentrum CIC bioGUNE in Spanje was dat de opvallendste uitkomst.

“Wat opviel, was hoe sterk de gegevens wezen naar de stofwisseling van vitamine B1, naast bekende mechanismen als galzuren en zenuwsignalen.”

Daarna bekeken de onderzoekers wat 98.449 Britse deelnemers aan de UK Biobank aten. Mensen die meer vitamine B1 binnenkregen, poepten vaker. Hoe sterk dat verband was, hing af van hun varianten van SLC35F3 en XPR1. Hoeveel vaker ze gingen, staat niet in de samenvatting of het persbericht.

Moet je nu extra vitamine B1 slikken?

Nee, daar is geen bewijs voor. Het onderzoek laat een verband zien, niet dat een pil met vitamine B1 je darmen op gang helpt. D’Amato ziet de vitamine als een spoor voor vervolgonderzoek.

“Deze genetische resultaten wijzen specifieke routes aan, vooral vitamine B1, als toetsbare aanknopingspunten voor de volgende fase van onderzoek, waaronder laboratoriumproeven en zorgvuldig opgezette klinische studies.”

De meeste mensen krijgen genoeg vitamine B1 binnen via hun eten, schrijft het Voedingscentrum . Thiamine, zoals de vitamine ook heet, heb je nodig om koolhydraten om te zetten in energie. Hoeveel je nodig hebt, hangt af van wat je eet: bij 2000 kilocalorie per dag is dat ongeveer 0,8 milligram.

Product Vitamine B1 Portie gekookt vlees (70 gram) 0,34 mg Glas melk (150 ml) 0,05 mg Snee volkorenbrood (35 gram) 0,04 mg Gekookte aardappel (70 gram) 0,03 mg Opscheplepel gekookte groente (50 gram) 0,03 mg

Te veel kan geen kwaad: van een hoge dosis nemen je darmen maar een klein deel op en de rest plas je uit. Een tekort komt vooral voor bij alcoholverslaving en bij ziektes van maag of darmen.

Wat helpt als je moeilijk poept?

Thuisarts.nl , de site van de huisartsen, geeft deze adviezen:

Drink 1,5 tot 2 liter per dag, het liefst water, thee zonder suiker of koffie.

Eet genoeg vezels uit volkorenproducten, groente, fruit, peulvruchten en noten. Ze houden vocht vast en maken je poep zachter.

Beweeg elke dag minstens een half uur, bijvoorbeeld door te wandelen of te fietsen.

Ga naar de wc zodra je aandrang voelt, ook als het slecht uitkomt.

Vraag je huisarts of een medicijn de oorzaak kan zijn.

Wanneer bel je de huisarts?

Bel meteen bij een van deze klachten, adviseert Thuisarts.nl:

buikpijn die niet overgaat;

pijn bij het poepen of bloed uit je anus;

overgeven, misselijkheid of je ziek voelen;

koorts of weinig zin in eten en drinken;

afvallen of diarree.

Maak een afspraak als de adviezen na twee weken niet helpen. Verandert je patroon zonder duidelijke reden of is je poep kleurloos, ga dan ook langs, raadt het MDL Fonds aan.

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