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Protesten Albanië houden aan, politie slaags met demonstranten

Samenleving
door anp
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TIRANA (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Albanese politie is zaterdag in hoofdstad Tirana in botsing gekomen met honderden demonstranten die voor de vijfde dag op rij het aftreden van premier Edi Rama eisten. Daarbij zou ook met rubberkogels door de politie richting de demonstranten zijn geschoten.
Demonstranten staken overheidsgebouwen en banken in brand en gooiden stenen naar de politie, die daarop reageerde met traangas en waterkanonnen om de menigte uiteen te drijven.
Volgens politiechef Skender Hita zijn er sinds het begin van de protesten 132 agenten gewond geraakt en 167 mensen gearresteerd, terwijl tegen nog eens 388 mensen een strafrechtelijke procedure is gestart. Zeven politieagenten zijn geschorst in afwachting van een tuchtonderzoek naar beschuldigingen van buitensporig geweld.
Rama's aanbod om met studenten in dialoog te gaan heeft de demonstraties niet kunnen stoppen. De protesten voor veranderingen in het onderwijssysteem zijn uitgegroeid tot woede tegen corruptie en politieke leiders.
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