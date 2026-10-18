VS willen analyse van gevolgen afzien sancties op Rusland

WASHINGTON (ANP/AFP) - Het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om af te zien van heffingen op Russische energie komt neer op een pauze van zestig dagen om de gevolgen voor de wereldeconomie te "analyseren". Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zaterdag gezegd.

"De president wil deze periode van zestig dagen gebruiken om als het ware het effect van zowel de sancties als de invoerheffingen op de wereldeconomie, en zelfs op de Amerikaanse economie, te analyseren", aldus Rubio voordat hij vertrok voor een bezoek aan Oezbekistan en India.

Vrijdag deed Trump een beroep op een afwijkingsclausule in de door hem ondertekende wet waarin sancties waren opgelegd aan Rusland. Hij noemde de vrijstelling van de toepassing van de sancties, beperkingen en heffingen "in het nationale belang van de Verenigde Staten".

De Russische gezant Kirill Dmitriëv sprak van een "historisch moment".