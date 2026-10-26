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Rusland staat open voor meer humanitaire wapenstilstanden

Samenleving
door anp
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MOSKOU (ANP/AFP) - Rusland staat open voor meer korte humanitaire wapenstilstanden langs de frontlinie, zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov tegen verslaggevers. Hij verwijst naar het humanitaire bestand dat naar verwachting in de nacht van maandag op dinsdag ingaat rond de stad Olesjky. Maar Rusland zegt het offensief tegen Oekraïne niet te zullen afremmen.
Vanuit Oekraïne wordt al weken gewaarschuwd voor een humanitaire ramp in Olesjky. De stad ligt in door Rusland bezet gebied. Er zou nauwelijks toegang zijn tot medicijnen, voedsel en schoon water.
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky hoopt dat het lukt toegang te krijgen tot de stad. De situatie ter plaatse is volgens hem erg moeilijk, omdat de wegen bezaaid zijn met mijnen.
In november worden gesprekken gehouden tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten. Dat geeft volgens Peskov "geen enkele beperking op de gevechtsoperaties". Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne de afgelopen weken geïntensiveerd.
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