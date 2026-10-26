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Chinese auto's voor het eerst populairder dan Japanse in Europa

Economie
door anp
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FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - Europeanen hebben afgelopen kwartaal voor het eerst vaker een Chinese auto aangeschaft dan een Japanse. De populariteit van de vaak elektrische of hybride voertuigen uit China verdubbelde van juli tot en met september grofweg tot een marktaandeel van bijna 13 procent. Japanse merken, zoals Toyota en Nissan, bleven steken op net geen 12 procent.
Chinese merken, waaronder BYD en Chery, zijn al langer bezig met een opmars in Europa. Vijf jaar geleden bedroeg het marktaandeel amper 1 procent. De Europese Unie probeert de populariteit in te perken, ook omdat Brussel spreekt van oneerlijke concurrentie door Chinese staatssteun bij de productie van auto's. Eerder kwam er al een importheffing op Chinese elektrische auto's. Deze maand volgde een afspraak over een importquotum van hybride voertuigen.
Die dreiging van nieuwe beperkingen gaf de aankoop van Chinese voertuigen in september mogelijk een extra impuls. Het marktaandeel schoot omhoog naar 15 procent, bijna 3 procentpunt hoger dan een maand eerder.
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