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Stedelijk Museum: Fuchs was invloedrijk en spraakmakend

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Rudi Fuchs was "zonder twijfel internationaal gezien een van de meest invloedrijke museumdirecteuren van de laatste vijftig jaar". Dat zegt Rein Wolfs, directeur Stedelijk Museum Amsterdam, in een reactie op het overlijden van Fuchs.
Fuchs was tussen 1993 en 2003 directeur van het Stedelijk Museum. Daarnaast leidde hij ook het Van Abbemuseum en het Gemeentemuseum in Den Haag én de kunstbeurs documenta.
"Als artistiek directeur van de documenta in 1982 presenteerde hij zich als voorvechter van de nieuwe schilderkunst, als directeur van het Haags Gemeentemuseum veranderde hij de kijk op Mondriaan en als directeur van het Stedelijk verraste hij met onverwachte vergelijkingen en nieuwe presentatiemodellen", stelt Wolfs. "Spraakmakend en meeslepend bracht Fuchs te allen tijde zijn eigen persoonlijkheid en zijn grote waardering voor kunstenaars in het spel. Hij was een echte kunstenaar-curator te midden van de kunstenaars."
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