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PostNL steekt tientallen miljoenen extra in pakketautomaten

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - PostNL verwacht dat steeds meer mensen hun pakket zelf ophalen bij bijvoorbeeld een pakketautomaat of pakketpunt, in plaats van het thuis te laten bezorgen. Naar verwachting stijgt dit van 13 procent van alle pakketten nu naar ongeveer 40 procent in 2031. PostNL gaat hiervoor ongeveer 50 miljoen euro extra investeren in 2027 en 2028, bovenop de investeringen die al waren voorzien voor de ontwikkeling van 'out-of-home' bezorging.
"Die groei wordt gedreven door de veranderende behoefte van consumenten, die steeds vaker zelf willen bepalen waar en wanneer zij hun pakketten ontvangen, ophalen en retourneren", meldt het bedrijf. "De toekomst van pakketbezorging draait niet meer om één bezorgoptie, maar om keuzevrijheid voor consumenten."
Het aantal pakketautomaten van bedrijven als PostNL en DHL is in de afgelopen jaren hard gegroeid. PostNL vindt dat iedereen binnen ongeveer zeven minuten een pakketautomaat van het bedrijf moet kunnen bereiken.
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