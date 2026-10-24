Heeft je zoon, dochter of kleinkind een studieschuld bij DUO? Dan krijgt een flink deel van die oud-studenten op 1 januari een hogere rente. Het beloofde maximum van 2,5 procent komt er voorlopig niet. Bij een schuld van €30.000 en de hoogste nieuwe rente scheelt dat ruim €230 per jaar.

Het plafond blijkt vier keer zo duur als gedacht.

Het plafond kost €160 miljoen, er ligt €40 miljoen klaar

D66, VVD en CDA spraken in hun coalitieakkoord af dat de rente op studieleningen niet boven de 2,5 procent mag uitkomen. Daarvoor zetten ze structureel €40 miljoen per jaar opzij. Dat bedrag ging volgens TPO uit van een langetermijnrente van 2,7 procent, maar het Centraal Planbureau rekent inmiddels met 3,3 procent. Daardoor kost het plafond minstens €160 miljoen per jaar, schreef onderwijsminister Rianne Letschert (D66) donderdag aan de Tweede Kamer.

Het gat van minstens €120 miljoen zou dan uit de rest van de onderwijsbegroting moeten komen. Dat vindt Letschert onverstandig. Het plafond was volgens Vox bedoeld om vanaf 2029 te gelden.

Helaas moet ik constateren dat ik met de gereserveerde € 40 miljoen per jaar een renteplafond van 2,5% niet kan uitwerken. Daar baal ik van. - Minister Rianne Letschert (OCW), in een verklaring van de Rijksoverheid

Wie krijgt op 1 januari een hogere rente?

DUO rekent in 2027 3,28 procent rente onder de 15-jaarsregels, tegen 2,29 procent nu. Onder de 35-jaarsregels gaat de rente van 2,33 naar 2,70 procent. Wie vóór 2015 een studielening afsloot, valt onder de regels van 15 jaar. Wie daarna begon met studeren, heeft 35 jaar om terug te betalen, meldt Hart van Nederland.

Het nieuwe percentage geldt niet voor iedere oud-student. De rente staat telkens vijf jaar vast. Alleen wie die periode eind 2026 ziet aflopen, of in 2026 voor het laatst studiefinanciering krijgt, betaalt vanaf januari de nieuwe rente. Het gaat om ruim 250.000 oud-studenten. Volgens de NOS betaalde de groep onder de 15-jaarsregels vijf jaar geleden nog 0 procent rente. Voor studenten die nu nog studeren, stelt DUO de rente elk jaar opnieuw vast.

Bij 3,28 procent kost €30.000 schuld bijna €1.000 rente per jaar

Onze eigen rekenvoorbeelden gaan uit van de rente over één jaar over de volledige schuld. Omdat de schuld daalt naarmate je aflost, wordt het bedrag in werkelijkheid elk jaar iets lager. Tussen haakjes staat hoeveel meer dat is dan bij het beloofde maximum van 2,5 procent.

€10.000 schuld: €328 rente per jaar (€78 meer)

€20.000 schuld: €656 per jaar (€156 meer)

€30.000 schuld: €984 per jaar (€234 meer)

€45.000 schuld: €1.476 per jaar (€351 meer)

Vergeleken met de 2,29 procent die deze groep nu betaalt, gaat het bij €30.000 om €297 per jaar extra.

Bij de 35-jaarsregeling is het verschil kleiner

€10.000 schuld: €270 rente per jaar (€20 meer dan bij 2,5 procent)

€20.000 schuld: €540 per jaar (€40 meer)

€30.000 schuld: €810 per jaar (€60 meer)

€45.000 schuld: €1.215 per jaar (€90 meer)

Ten opzichte van de huidige 2,33 procent betaalt iemand met €30.000 schuld onder deze regeling €111 per jaar meer.

Hoe ouder de lening, hoe groter de klap: de 15-jaarsregeling zit 0,78 procentpunt boven het beloofde maximum.

De korting die op tafel ligt, levert €60 op bij €30.000

Het ministerie onderzocht twee alternatieven die binnen het budget van €40 miljoen passen. Een vaste rentekorting zou ongeveer 0,2 procentpunt opleveren, wat de minister volgens TPO zelf "te beperkt" noemt. Omgerekend is dat €20 per jaar per €10.000 schuld: €60 bij €30.000 en €90 bij €45.000.

Het tweede alternatief is een plafond dat meebeweegt met de rente. Dat vindt Letschert "zeer complex en voor de doelgroep lastig inzichtelijk". In haar brief waarschuwt ze ook dat een plafond ertoe kan leiden dat studenten meer lenen en trager aflossen. Dat maakt de rekening voor de overheid nog hoger.

Dinsdag praat de Kamer erover

Er is nog niets definitief besloten. Letschert wil het renteplafond bespreken bij de behandeling van de onderwijsbegroting, die dinsdag 27 oktober in de Tweede Kamer begint. Volgens Erasmus Magazine vraagt ze in haar brief of de Kamer zelf een bestemming kan bedenken voor de €40 miljoen die al gereserveerd is. Omdat het plafond pas in 2029 zou ingaan, gaat het debat vooral over de jaren daarna.

Zo controleer je welke rente geldt

Of je kind of kleinkind met de nieuwe rente te maken krijgt, is te zien in Mijn DUO, schrijft Hart van Nederland. Daar staan de terugbetalingsregels en het einde van de rentevaste periode. Het Nibud wijst erop dat jonge mensen financieel kwetsbaarder zijn: ze staan aan het begin van hun loopbaan, hebben wisselende inkomsten en wonen vaak in een dure huurwoning. Wat afgestudeerden met hun diploma verdienen, las je eerder in ons stuk "Hbo-diploma met het laagste salaris levert het meeste werkplezier op".