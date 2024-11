Bank keihard voor huizenkoper die studieschuld verzweeg: ontslag, aangifte en zwarte lijst

Een hypotheek regelen en liegen over een studieschuld van ruim €51.000? Dat klinkt als een slecht idee, zeker voor iemand die werkzaam is in de hypotheekbranche. Een man deed het toch, en raakte flink in de problemen. De bank kwam achter zijn bedrog, zette hem op een zwarte lijst, deed aangifte van valsheid in geschrifte en zorgde ervoor dat hij werd ontslagen door zijn werkgever.

De man in kwestie werkte als junior hypotheekadviseur en had voor zichzelf een groter huis op het oog. Hij vulde zijn hypotheekaanvraag in en gaf expliciet aan geen studieschuld te hebben. Alles leek soepel te verlopen, totdat de bank een uitdraai van MijnDUO opvroeg. Daar ging het mis: de uitdraai onthulde een fors bedrag van €51.426 aan openstaande studieschuld.

Dat leidde tot een kettingreactie. De bank wees zijn aanvraag af, meldde de situatie bij toezichthouder AFM, deed aangifte bij de politie en registreerde zijn gegevens in een waarschuwingssysteem waar alle banken bij aangesloten zijn. Gevolg: de man belandde op de zwarte lijst voor acht jaar, een straf die voor elke toekomstige hypotheekaanvraag funest is.

“Maar mijn ouders betalen de studieschuld"

De man probeerde zijn misstap goed te praten. Zijn argument? Zijn ouders betaalden de schuld elke maand netjes af, dus hij vond het niet nodig dit in de aanvraag te vermelden. Toch is dat juridisch gezien geen geldig excuus. “De betalingsverplichting blijft op de consument zelf rusten”, oordeelde het klachteninstituut Kifid, dat de zaak behandelde.

Dat hij als hypotheekadviseur werkzaam was, maakte het extra pijnlijk. “De bank rekent het hem zwaar aan dat hij als professional wist – of had moeten weten – hoe belangrijk het is om volledige openheid te geven.”

Grote gevolgen

De man smeekte om clementie. Hij vertelde dat de zwarte lijst hem en zijn vriendin enorm beperkt. Hun droom om een groter huis te kopen en een gezin te stichten, is in duigen. Hij noemde zijn fout dom en benadrukte hoeveel spijt hij had. Toch liet Kifid zich niet volledig vermurwen.

Hoewel het klachteninstituut oordeelde dat de bank juist handelde, vonden ze acht jaar op de zwarte lijst een tikje overdreven, zeker omdat de man zijn fout had toegegeven en al zwaar gestraft was met ontslag en een mogelijke rechtszaak. Daarom werd de registratie teruggebracht tot zes jaar. Voor de man blijft het echter een bittere pil: tot het voorjaar van 2029 is hij persona non grata in de hypotheekwereld.