ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Sven Kockelmann wint Sonja Barend Award voor interview met Schoof

Samenleving
door anp
anp251026150 1
Volg ons op Google Nieuws
HILVERSUM (ANP) - De Sonja Barend Award, de prijs voor het beste interview van het afgelopen tv-seizoen, is dit jaar gewonnen door Sven Kockelmann. De presentator krijgt de prijs voor zijn gesprek met vertrekkend premier Dick Schoof in een speciale uitzending van Café Kockelmann op NPO 2.
Een vakjury van meer dan vijftig vakgenoten koos Kockelmann uit een longlist van negen interviews. Zij prijzen de presentator onder meer voor de menselijke manier waarop hij Schoof over zijn premierschap bevroeg. Voor de 56-jarige Kockelmann is het de eerste keer dat hij de prijs wint.
Eva Jinek werd tweede met haar interview met SGP-voorman Chris Stoffer over het anti-abortusstandpunt van zijn partij. Coen Verbraak, de winnaar van vorig jaar, eindigde op de derde plaats met zijn gesprek met journalist Frits Abrahams over diens dementerende vrouw voor het HUMAN-programma Over Leven.
De prijs werd dit jaar voor de achttiende keer uitgereikt en is een initiatief van de VARAgids. Het is de eerste keer dat de award is uitgereikt zonder dat naamgever Sonja Barend erbij is. Zij overleed in april op 86-jarige leeftijd.
loading

POPULAIR NIEUWS

buitenlandse media duiken massaal op ratelband1541665461

Het verhaal wordt steeds gekker: "Emile Ratelband verliet Thailand eind 2025 al richting Laos"

esom3110260462536

Overstappen op inductie om gas te besparen? Bij de gasprijs van nu scheelt koken je maar een tientje per jaar

groenlinks pvda wil af van hogere energiebelasting op gas1702969046

Koude januari op komst? Zoveel gas stook je in die ene maand, en zoveel kost dat bij de gasprijs van nu

putje

Zwarte puntjes in de kitrand van je douche? Dan helpt schrobben vaak niet meer

shutterstock_2716903971

Houtkachel aan om de cv te sparen nu gas zo duur is? Bij een open haard verdwijnt het grootste deel van de warmte door de schoorsteen

shutterstock_2062062080

Bezichtigd, getekend en toch bijna 3000 euro kwijt: zo werkt huurfraude nu

Loading