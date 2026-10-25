Sven Kockelmann wint Sonja Barend Award voor interview met Schoof

HILVERSUM (ANP) - De Sonja Barend Award, de prijs voor het beste interview van het afgelopen tv-seizoen, is dit jaar gewonnen door Sven Kockelmann. De presentator krijgt de prijs voor zijn gesprek met vertrekkend premier Dick Schoof in een speciale uitzending van Café Kockelmann op NPO 2.

Een vakjury van meer dan vijftig vakgenoten koos Kockelmann uit een longlist van negen interviews. Zij prijzen de presentator onder meer voor de menselijke manier waarop hij Schoof over zijn premierschap bevroeg. Voor de 56-jarige Kockelmann is het de eerste keer dat hij de prijs wint.

Eva Jinek werd tweede met haar interview met SGP-voorman Chris Stoffer over het anti-abortusstandpunt van zijn partij. Coen Verbraak, de winnaar van vorig jaar, eindigde op de derde plaats met zijn gesprek met journalist Frits Abrahams over diens dementerende vrouw voor het HUMAN-programma Over Leven.

De prijs werd dit jaar voor de achttiende keer uitgereikt en is een initiatief van de VARAgids. Het is de eerste keer dat de award is uitgereikt zonder dat naamgever Sonja Barend erbij is. Zij overleed in april op 86-jarige leeftijd.