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Verstappen miste de snelheid om voor zege in Austin te strijden

Sport
door anp
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AUSTIN (ANP) - Max Verstappen had in de Grote Prijs van de Verenigde Staten niet de snelheid om voor de zege te kunnen rijden. Dat zei de Red Bull-coureur in het interview na zijn derde plaats op het Circuit of The Americas in Austin, waar de Italiaan Kimi Antonelli in de Mercedes de zege greep.
"Over het geheel genomen was onze snelheid niet goed genoeg en de beschikbare banden waren ook niet de juiste", zei Verstappen. "We zullen dat moeten proberen te begrijpen, want in de afgelopen races werkte het wel voor ons, maar hier om de een of andere reden niet. Toch hebben we het podium gehaald, al hadden we geluk met de virtuele safetycar."
Verstappen pakte zijn tiende podiumplaats van het seizoen. Met 236 punten kan hij de aanstaande wereldtitel van Antonelli, die op 365 punten staat, niet meer voorkomen.
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