Tientallen aanhoudingen bij scholierenprotest Luik

LUIK (ANP/BELGA) - Bij scholierenprotesten in Luik zijn zaterdag 45 mensen aangehouden, meldt de politie zondag. Daar waren ook twaalf minderjarigen bij. In het Franstalige deel van België werd geprotesteerd tegen bezuinigingen op het onderwijs. Daarbij werden ook in Brussel volgens mediaberichten aanhoudingen verricht.

In Luik waren zo'n 200 tot 250 betogers bij elkaar gekomen. Het grootste deel van het protest verliep vreedzaam. Na afloop bleven nog enkele tientallen achter, die werden omsingeld door de politie. Daarbij werden ook een waterkanon en traangas gebruikt.

Bij de protesten in Brussel zijn zo'n tien betogers aangehouden, meldt de nieuwssite RTL info.

De Belgische protesten houden verband met demonstraties in Frankrijk. Ook daar gingen aanvankelijk vooral scholieren de straat op vanwege bezuinigingen. Zaterdag sloten zich meer groepen aan uit onvrede over de kosten voor levensonderhoud. De protesten liepen op veel plekken uit de hand. 1200 mensen zijn opgepakt.