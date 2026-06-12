Trump boos over Iraanse berichten over overeenkomst met VS

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump is niet blij met de manier waarop zijn aanstaande deal met Iran wordt neergezet in de Iraanse media. Volgens hem klopt er niks van de berichten over de inhoud van de overeenkomst.

"De voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt, hebben NIETS te maken met de voorwaarden die schriftelijk zijn overeengekomen", schrijft Trump op Truth Social. "Dit zijn zeer onbetrouwbare mensen om mee te werken. Bij hen bestaat er niet zoiets als te goeder trouw handelen."

Trump schrijft niet welke voorwaarden hij precies bedoelt, maar mogelijk gaat het om het Iraanse verrijkte uranium. Het Iraanse staatspersbureau IRNA berichtte vrijdag dat Teheran nog altijd vasthoudt aan zijn eis dat het uranium onder Iraanse controle blijft.

Israël meldde donderdagavond, na een gesprek tussen premier Benjamin Netanyahu en Trump, juist nog dat al het verrijkte uranium uit Iran zou worden weggehaald onder de nieuwe deal, die volgens Trump al zo goed als rond was.