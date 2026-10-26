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Trump noemt Democratische senaatskandidaat 'jihadist'

Samenleving
door anp
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PORT HURON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Democratische kandidaat-senator Abdul El-Sayed zondag tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Michigan een "jihadist" genoemd. Ook beweerde Trump zonder bewijs dat El-Sayed lid is van de Moslimbroederschap.
Trump vergeleek de kandidaat met de terroristen achter de aanslagen van 11 september 2001. Hij riep kiezers op El-Sayed tegen te houden, zoals passagiers van een gekaapt vliegtuig destijds in verzet kwamen tegen hun kapers. Ook zei Trump dat El-Sayed als enige senator door een metaaldetector zou moeten.
El-Sayed verwerpt de beschuldigingen. Hij bekritiseerde Trump om diens aanvallen op zijn islamitische achtergrond en wees op de zakelijke banden van Trumps familie met Saudi-Arabië en Qatar.
El-Sayed neemt het op 3 november op tegen de Republikein Mike Rogers. De verkiezingsstrijd in Michigan kan bepalend zijn voor de machtsverhoudingen in de Senaat. Bij winst wordt El-Sayed de eerste islamitische senator van de VS.
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