Trump noemt Democratische senaatskandidaat 'jihadist'

PORT HURON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Democratische kandidaat-senator Abdul El-Sayed zondag tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Michigan een "jihadist" genoemd. Ook beweerde Trump zonder bewijs dat El-Sayed lid is van de Moslimbroederschap.

Trump vergeleek de kandidaat met de terroristen achter de aanslagen van 11 september 2001. Hij riep kiezers op El-Sayed tegen te houden, zoals passagiers van een gekaapt vliegtuig destijds in verzet kwamen tegen hun kapers. Ook zei Trump dat El-Sayed als enige senator door een metaaldetector zou moeten.

El-Sayed verwerpt de beschuldigingen. Hij bekritiseerde Trump om diens aanvallen op zijn islamitische achtergrond en wees op de zakelijke banden van Trumps familie met Saudi-Arabië en Qatar.

El-Sayed neemt het op 3 november op tegen de Republikein Mike Rogers. De verkiezingsstrijd in Michigan kan bepalend zijn voor de machtsverhoudingen in de Senaat. Bij winst wordt El-Sayed de eerste islamitische senator van de VS.