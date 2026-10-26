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Flávio Bolsonaro erkent nederlaag tegen Lula niet

Samenleving
door anp
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BRASÍLIA (ANP/BLOOMBERG/AFP) - De Braziliaanse senator Flávio Bolsonaro wil de uitslag van de presidentsverkiezingen laten vernietigen. Bolsonaro, die zondag verloor van de linkse president Luiz Inácio Lula da Silva, beschuldigt het hooggerechtshof ervan op het laatste moment de verkiezingsregels te hebben veranderd.
Opperrechter Cristiano Zanin bepaalde dat stembureaus twee uur langer open mochten blijven. Dat gebeurde na klachten van Lula's campagneteam over problemen met het openbaar vervoer, waardoor kiezers hun stembureau niet konden bereiken.
Bolsonaro zegt de uitslag niet te erkennen en juridische stappen te ondernemen. Zijn campagneteam had zelf ook om extra stemtijd gevraagd in gebieden met zware regenval in het zuiden van het land, waar hij een grote aanhang heeft.
Volgens de Braziliaanse kiesautoriteit had de verlenging geen invloed op de uitslag. Lula won met 51,8 procent van de stemmen, tegenover 48,2 procent voor Bolsonaro, de oudste zoon van oud-president Jair Bolsonaro.
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