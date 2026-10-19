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Twee aanhoudingen in onderzoek naar voorval luchthaven Leipzig

Samenleving
door anp
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LEIPZIG (ANP/DPA) - In het onderzoek naar het ontdekte gat in een hek bij de luchthaven van Leipzig zijn twee mannen aangehouden. Dat meldt persbureau dpa op basis van veiligheidsbronnen. Het zou gaan om twee mannen die aan het oefenen waren voor een rij-examen, maar daarbij de controle over het voertuig verloren.
Afgelopen weekend werd een gat ontdekt in het hek nabij de luchthaven. Eerste bevindingen leken erop te duiden dat een voertuig door het gat was gereden. Een eerste zoekactie leverde in de nacht van zaterdag op zondag niets op. Ook zondag werd gezocht naar aanwijzingen.
In augustus werden nabij dezelfde luchthaven, waar ook Oekraïense toestellen stonden geparkeerd, drie drones aangetroffen. Een ervan, niet ver van een van de genoemde toestellen, bleek een niet-functionerende springlading te bevatten. Dat voorval leidde tot grote ophef in Duitsland en onder NAVO-bondgenoten. Duitsland wees nadien naar Rusland als schuldige en beloofde zijn veiligheidsmaatregelen voor belangrijke infrastructuur op te schroeven.
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