Je bent al weken moe en halverwege de trap moet je even op adem komen. Een bloedtest bij de huisarts wijst op een ijzertekort. Ben je ouder dan 50, dan begint daar het zoeken naar de oorzaak.

Waar blijft je ijzer na je vijftigste?

Bij jongere vrouwen verklaart een hevige menstruatie meestal het tekort. Boven de 50 ligt dat anders. “Je verliest langere tijd kleine beetjes bloed via je maag of darmen. Dit is vaak de oorzaak bij mensen ouder dan 50 jaar,” schrijft Thuisarts.nl, de patiëntensite van de huisartsen.

Daarom stuurt de huisarts je soms door voor onderzoek van je maag of darmen, ook zonder buikklachten. “Dit is om zeker te zijn dat het geen maagkanker of darmkanker is.” Zie je bloed bij je ontlasting of verandert je stoelgang, lees dan ook over de signalen van darmkanker die je niet negeert

Hoe merk je dat je te weinig ijzer hebt?

IJzer heb je nodig om hemoglobine te maken, het eiwit in je rode bloedcellen dat zuurstof door je lichaam vervoert. Bij een tekort maak je er minder van. Thuisarts noemt deze klachten bij bloedarmoede:

moe en slap voelen

buiten adem raken op de trap of bij het sporten

duizelig worden of bijna flauwvallen

een bonzend hart in je borst of keel

hoofdpijn, zweten of oorsuizen

een bleek gezicht

Dezelfde klachten kunnen ook komen door een tekort aan vitamine B12 of foliumzuur. Bovendien merk je een ijzertekort vaak pas laat. “Als mensen bloedarmoede krijgen, wijst dat meestal op een ijzertekort dat al een tijd bestaat,” zegt Irogue Igbinosa, docent perinatologie aan Stanford University, tegen National Geographic.

Hoeveel ijzer heb je na de overgang nodig?

Mannen en vrouwen na de overgang hebben volgens het Voedingscentrum 11 milligram ijzer per dag nodig. Vrouwen tot de overgang hebben 16 milligram nodig, omdat ze elke maand bloed verliezen. Een tekort na de overgang verklaart de menstruatie dus niet meer.

“Als mensen bloedarmoede krijgen, wijst dat meestal op een ijzertekort dat al een tijd bestaat.”

Je lichaam neemt ijzer uit vlees, vis en kip het best op: ongeveer 25 procent. Van het ijzer uit brood, groente en peulvruchten neem je 1 tot 10 procent op. Groente of fruit met vitamine C bij de maaltijd verhoogt dat.

Wat doet een ijzertekort met je hart?

Biykem Bozkurt, hoogleraar cardiologie aan het Baylor College of Medicine in de VS, wijst op het functionele ijzertekort. Je lichaam heeft dan te weinig ijzer beschikbaar, terwijl je nog geen bloedarmoede hebt. “Zelfs bij een functioneel ijzertekort, voordat het bloedarmoede wordt, zijn er aanwijzingen voor nadelige gevolgen,” zegt Bozkurt.

“Het hart is een pomp die het bloed naar het lichaam stuurt, maar ook naar zijn eigen spier,” zegt de cardioloog. Heb je een vernauwing in een kransslagader en ook een ijzertekort, dan krijgt je hartspier moeilijker genoeg zuurstof.

Van de mensen met chronisch hartfalen heeft 35 tot 60 procent een ijzertekort, schrijft het Laurentius Ziekenhuis in Roermond in zijn patiëntenfolder. Zij krijgen het ijzer daar via een infuus, met effect na een tot twee weken. Behandeling verbetert volgens Bozkurt de kwaliteit van leven, ook bij patiënten zonder bloedarmoede, en ze hoeven minder vaak terug naar het ziekenhuis.

“Het hart is een pomp die het bloed naar het lichaam stuurt, maar ook naar zijn eigen spier.”

Mag je zelf ijzerpillen van de drogist slikken?

Ijzerpillen van de drogist tegen moeheid lijken onschuldig. Het Voedingscentrum raadt supplementen met ijzer af en adviseert ijzertabletten alleen na overleg met een arts. Te veel ijzer kan je lever beschadigen. Ongeveer 0,5 procent van de mensen heeft hemochromatose, een erfelijke aandoening waarbij je lichaam ijzer opstapelt; zij mogen geen ijzertabletten slikken.

Slik je zelf ijzer, dan kan het tekort verdwijnen terwijl de oorzaak blijft. De huisarts kiest de behandeling op basis van die oorzaak.

Hoe slik je de ijzertabletten van de huisarts?

Neem de tablet ’s ochtends op een lege maag. Met een sinaasappel of kiwi erbij neem je meer ijzer op. Drink er geen koffie, thee of melk bij. Die remmen de opname, dus houd er een paar uur tussen. Slik je maagzuurremmers? Overleg dan met de huisarts, want ook die verminderen de opname. Last van buikpijn of harde ontlasting? Drink veel water, eet vezels en neem de tablet na het eten. Zwarte ontlasting is een bekende bijwerking van ijzertabletten. Laat na vier weken opnieuw prikken. Is je hemoglobine weer normaal, dan slik je nog acht tot twaalf weken door om je voorraad aan te vullen.

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