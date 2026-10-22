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Uitstel hoger beroep fatale val klimmuur valt nabestaanden zwaar

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Het gerechtshof in Amsterdam verwacht niet eerder dan in april volgend jaar verder te kunnen met het hoger beroep in de zaak tegen Klimmuur Amsterdam, waar op 3 november 2023 een 11-jarige jongen een fatale val van veertien meter hoogte maakte tijdens een kinderfeestje. Het proces is slopend voor de nabestaanden en de vertraging van het hoger beroep valt ze emotioneel zwaar, aldus hun advocaat.
De rechtbank veroordeelde de twee bestuurders van de klimhal in juni vorig jaar tot een taakstraf van 120 uur, omdat ze de veiligheid niet op orde hadden. Het bedrijf zelf is veroordeeld tot 60.000 euro boete, waarvan de helft voorwaardelijk.
Het hoger beroep loopt vertraging op door het overlijden van bestuurder Peter Kok (66) op 2 oktober. De klimhal zoekt nog een opvolger, die moet beslissen over het doorzetten van het hoger beroep. "Een gezagsvacuüm", noemde Koks advocaat Mark-Jan Bouwman het.
De zaak tegen Kok is donderdag door het hof beëindigd. De wet schrijft voor dat na het overlijden van een verdachte de vervolging stopt.
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