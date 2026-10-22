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Acht nieuwe besmettingen met westnijlvirus vastgesteld

Samenleving
door anp
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BILTHOVEN (ANP) - Bij nog eens acht mensen in Nederland is afgelopen week het westnijlvirus vastgesteld. Dat betekent dat het totaalaantal bevestigde besmettingen dit jaar tot nu toe uitkomt op 72, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Bij het RIVM zijn geen nieuwe gevallen bekend van mensen die met het westnijlvirus zijn overleden. Tien mensen die besmet waren met het virus stierven dit jaar.
De besmettingen werden het vaakst vastgesteld in Zuid-Holland, namelijk 41. De besmettingen vonden verder plaats in Utrecht, Noord-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Bij de meesten werd het virus vastgesteld na opname in het ziekenhuis vanwege klachten.
Het westnijlvirus komt van vogels en kan via muggen op mensen worden overgebracht. De meeste mensen merken er weinig van dat ze besmet zijn, maar sommige patiënten kunnen griepachtige of ernstigere klachten krijgen.
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