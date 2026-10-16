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Van Weel hoopt op aangifte Albert Heijn na cyberincident

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Justitieminister David van Weel hoopt dat Albert Heijn alsnog aangifte doet van een vermoedelijke hackpoging begin deze week. Donderdagavond werd bekend dat het supermarktbedrijf, dat nog altijd kampt met de naweeën van het beveiligingsincident, dat nog niet heeft gedaan. Het bedrijf heeft ook nog niet verteld wat er precies is voorgevallen.
"Ik snap dat 'in the heat of the moment' zo'n bedrijf bezig is met: hoe voorkom ik schade aan mijn systemen, dus dat niet meteen de blik naar buiten is gericht", zei de VVD-bewindsman voor aanvang van de ministerraad. "Ik denk dat we nu in rustiger vaarwater komen en dat de tijd komt om ook deze stap te nemen."
Van Weel heeft over het incident contact gehad met topman Frans Muller van moederbedrijf Ahold Delhaize, en ook bij hem aangedrongen op openheid. "Dit zijn belangrijke incidenten. Wat jullie hiervan leren, kan ook anderen helpen om geen slachtoffer te worden. Dus alsjeblieft, deel die informatie, leg die connecties."
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