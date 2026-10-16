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Bulgarije vraagt NAVO om meer dronebestrijders en vliegtuigen

Samenleving
door anp
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SOFIA (ANP/RTR) - Bulgarije heeft de NAVO officieel gevraagd om meer gevechtsvliegtuigen en dronebestrijdingswapens naar het land te sturen. Op de Zwarte Zee voor de Bulgaarse kust zijn de laatste dagen meermaals koopvaardijschepen geraakt door drones. Een van de vaartuigen is gezonken.
"We hebben brieven gestuurd en een verzoek aan de secretaris-generaal van de NAVO en de SACEUR", de NAVO-generaal die de verdediging van Europa leidt, zei defensieminister Dimitar Stoyanov. Bulgarije "maant hen om onze capaciteiten te versterken, wat ook het stationeren van meer troepen op ons grondgebied betekent. We wachten hun besluit af".
De NAVO bespreekt de aanvallen op de Zwarte Zee woensdag, op verzoek van Bulgarije en het ook geschrokken buurland Roemenië, waar ook schepen voor de kust geraakt zijn in de afgelopen week. Ze maken voorlopig geen gebruik van de noodknop waarmee NAVO-landen die zich bedreigd voelen om spoedoverleg kunnen vragen, zei de Roemeense president Nicușor Dan donderdag tegen nieuwssite Politico. Dan en de Bulgaarse premier Rumen Radev gingen donderdag langs bij NAVO-topman Mark Rutte in Brussel.
De Bulgaarse regering geeft nog niemand officieel de schuld van de aanvallen, maar riep al wel de Russische ambassadeur bij zich. Bulgarije wil met Roemenië en Turkije optrekken om een antwoord te vinden op de droneaanvallen. Die NAVO-bondgenoten liggen ook aan de Zwarte Zee.
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