Veere wil toch ontheffingen verlenen voor afsteken vuurwerk

VEERE (ANP) - In de Zeeuwse gemeente Veere kan misschien toch vuurwerk worden afgestoken tijdens de komende jaarwisseling. De gemeente is alsnog bereid om ontheffingen op het landelijke vuurwerkverbod te verstrekken.

Veere behoorde tot een kleine groep gemeenten die de deur voor ontheffingen op een kiertje hielden en niet op voorhand nee wilden zeggen tegen het afsteken van vuurwerk. Ze namen een tussenpositie in. Meer dan tweehonderd gemeenten hebben besloten om geen ontheffingen te verstrekken. Daaronder zijn ook de andere Zeeuwse gemeenten, op Tholen na. Ongeveer dertig gemeenten zijn wel bereid het afsteken van vuurwerk onder voorwaarden toe te staan.

Veere meldt vrijdag dat "een deel van de inwoners het afsteken van vuurwerk als een waardevolle en feestelijke traditie beschouwt". Tegelijkertijd ziet de gemeente dat een andere groep inwoners "overlast of hinder ervaart en liever geen vuurwerk ziet". Daarom is er hooguit één ontheffing mogelijk per kern binnen de gemeente.

Landelijk verbod

Dat Veere bereid is om ontheffingen te verstrekken, betekent nog niet dat er vuurwerk kan worden afgestoken. Aanvragen kunnen worden afgewezen, en het is ook mogelijk dat niemand een aanvraag indient.

Bij de komende jaarwisseling is het afsteken van consumentenvuurwerk landelijk verboden. Mensen mogen alleen nog klein siervuurwerk afsteken, zoals sterretjes. Onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen wel toestemming krijgen om toch zelf vuurwerk af te steken. Ze moeten dan wel een vereniging of een stichting vormen en een band hebben met de plaats. Dan mogen ze maximaal 200 kilo vuurwerk hebben. Afstekers mogen niet onder invloed van drank of drugs zijn. Daarnaast moeten organisatoren een veiligheidsplan hebben en twee getrainde supervisors inschakelen. Voor elke soort vuurwerk moeten toeschouwers een andere afstand bewaren, maar minstens 15 meter.