Je telefoon gaat en op het scherm staat het echte nummer van de Rijksrecherche. Deze week belden oplichters zo willekeurige Nederlanders, waarschuwt de Fraudehelpdesk.

In België was zo’n telefoontje waarschijnlijk tegengehouden. Telecombedrijven moeten daar sinds 2024 oproepen uit het buitenland met een vals Belgisch nummer blokkeren. In Nederland bestaat die plicht nog niet.

België blokkeert sinds 2024 buitenlandse oproepen met een Belgisch nummer

De truc heet spoofing: de oplichter laat een ander nummer op je scherm verschijnen dan het nummer waarmee hij echt belt. Dat kan het nummer van je bank zijn, het echte nummer van Google of dat van een overheidsdienst.

België legde in een koninklijk besluit van 12 mei 2024 vast dat telecomaanbieders zulke oproepen tegenhouden. Belt iemand vanuit het buitenland met een Belgisch nummer naar een Belgisch nummer, dan moet de aanbieder het gesprek blokkeren of het Belgische nummer weghalen. Dat geldt sinds 1 september 2024 voor vaste nummers en sinds 1 december 2024 voor mobiele nummers, meldt toezichthouder BIPT.

Een oplichter in het buitenland kan dan alleen nog bellen met een buitenlands of verborgen nummer. Dat valt eerder op. Belgische aanbieders hielden in de eerste helft van 2026 ruim 103 miljoen frauduleuze oproepen tegen, meldt ITdaily op basis van BIPT-cijfers. Ruim 70 procent daarvan ging om spoofing.

Sms’jes en telefoontjes op vakantie glippen ook in België nog door

De Belgische regel dekt niet alles. Het BIPT noemt deze uitzonderingen:

Op vakantie. Word je in het buitenland gebeld op je Belgische gsm, dan geldt de regel niet.

Word je in het buitenland gebeld op je Belgische gsm, dan geldt de regel niet. Sms’jes. Een nep-sms met een Belgische afzender valt erbuiten.

Een nep-sms met een Belgische afzender valt erbuiten. Bellen vanuit België zelf. Een oplichter die in het land zit, kan nog steeds een vals nummer tonen.

Een oplichter die in het land zit, kan nog steeds een vals nummer tonen. Buitenlandse nummers. Een oproep met een buitenlands nummer komt gewoon door.

Nederland werkt al sinds 2020 aan een wet, maar die is er nog niet

Het kabinet begon eind 2020 aan een wet tegen spoofing. Een eerste versie ging in 2022 in consultatie en strandde. In februari 2025 schreef toenmalig minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken aan de Tweede Kamer waarom Nederlandse nummers minder vanuit het buitenland gebruikt moeten kunnen worden: “Dit is noodzakelijk omdat een groot deel van gespooft telecomverkeer, met misbruik van Nederlandse nummers, een buitenlandse oorsprong heeft.”

Op 10 juli 2026 verscheen een nieuw concept, met een verbod op Nederlandse nummers die permanent in het buitenland worden gebruikt en nieuwe regels voor nummerherkenning. Reageren kon tot 25 september. Het voorstel ligt nog niet bij de Tweede Kamer en er staat geen ingangsdatum in.

Tot die tijd kan je eigen aanbieder weinig doen. Odido schrijft op zijn site dat spoofcalls lastig helemaal te vermijden zijn. Een nummer blokkeren heeft ook weinig zin, bevestigen de Fraudehelpdesk, KPN, Odido en Vodafone tegen Opgelicht?!. De oplichter belt de volgende keer met een ander vals nummer.

“Dit is noodzakelijk omdat een groot deel van gespooft telecomverkeer, met misbruik van Nederlandse nummers, een buitenlandse oorsprong heeft”

Zo handel je als een bekend nummer belt

Bij de nieuwste golf gaat het om 0800-6992800, het algemene nummer van de Rijksrecherche . De beller zegt dat jouw naam op een lijst van inbrekers staat. Daarna komt er “een zogenaamde medewerker van de Rijksrecherche langs om waardevolle spullen op te halen”, meldde Opgelicht?! op 13 oktober.

Het nummer op je scherm bewijst dus niets. De Fraudehelpdesk geeft dit advies:

Neem niet op als je het niet vertrouwt. Nam je al op, hang dan direct op. Bel zelf via een nummer dat je opzoekt op de officiële website of in de app van de organisatie. Geef geen gegevens, codes of geld aan iemand die jou belt. De Rijksrecherche zet je nooit onder druk om iets te beslissen, gegevens te delen of geld over te maken. Bel 112 als er al iemand onderweg is om je spullen op te halen. Meld het bij de Fraudehelpdesk via fraudehelpdesk.nl. Doe aangifte bij de politie als je geld kwijt bent.

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