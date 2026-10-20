Verenigd Koninkrijk bevestigt militaire steun aan Saudi-Arabië

LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk breidt de hulp aan Saudi-Arabië uit nu de Houthi's in Jemen aanvallen blijven uitvoeren. Het Britse ministerie van Defensie meldt dat gevechtsvliegtuigen worden ingezet om te helpen bij de verdediging van steden en infrastructuur. "Deze toestellen krijgen een verdedigende rol en zullen geen offensieve aanvallen uitvoeren op de Houthi's."

De Houthi's zijn in Jemen verwikkeld in een burgeroorlog met de door Saudi-Arabië gesteunde regering. Ze bestoken ook hun buurland, soms met dodelijke afloop. Het VK verwijt de Jemenitische beweging een poging de regio te destabiliseren en noemt dat onacceptabel.

"Escalerend geweld in de Golfregio kan in het Verenigd Koninkrijk flinke gevolgen hebben: het drijft de kosten van levensonderhoud op, verstoort de energievoorziening en zorgt voor hogere kosten voor Britse bedrijven", stelt het ministerie. Dat stuurt ook militaire adviseurs en zet een militair transportvliegtuig in om materieel te vervoeren in Saudi-Arabië.