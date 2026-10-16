ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VN-chef: subsidiëren fossiele brandstoffen gelijk aan zelfmoord

Samenleving
door anp
anp161026096 1
Volg ons op Google Nieuws
JEREVAN (ANP/AFP) - VN-chef António Guterres heeft regeringen opgeroepen te stoppen met het subsidiëren van de productie van fossiele brandstoffen, wat volgens hem "gelijkstaat aan het subsidiëren van zelfmoord".
Hij stelde dat overheden "geld uitgeven aan de verkeerde zaken", waarbij hij inging op stimuleringsmaatregelen voor fossiele brandstoffen "die onze planeet doen koken en een plaag vormen voor de biodiversiteit". De VN-chef riep regeringen wereldwijd op de financiële steun hieraan stop te zetten en zich in plaats daarvan in te zetten "voor mens en planeet".
Guterres sprak tijdens een bijeenkomst in Armenië in de aanloop naar een VN-top over biodiversiteit volgende week.
Volgens de Verenigde Naties gaat voor elke dollar die wordt geïnvesteerd in de bescherming of het herstel van de natuur ongeveer 30 dollar naar activiteiten die de natuur juist aantasten. Per jaar gaat het naar schatting om 2,6 biljoen dollar (ruim 2,3 biljoen euro) aan overheidssubsidies die natuur en klimaat negatief beïnvloeden.
loading

POPULAIR NIEUWS

248115207_m

Ketchup in de koelkast of keukenkast? Zo lang blijft een geopende fles goed

shutterstock_2690895533

Vaat niet schoon uit de vaatwasser? Kijk eerst naar dit onderdeel onderin

shutterstock_2797443211

Het is half oktober, maar teken bijten deze zachte week gewoon nog: hier zitten ze na je boswandeling het vaakst (en dat is niet je lies)

312963909_m

Het geheim ontrafeld: zo blijf je gelukkig als je ouder wordt

46892c8d-8c8b-485a-a656-23d5c5cfb2e0

Aflossingsvrije hypotheek? Je leeftijd kan je leenruimte eerder beperken dan je denkt

easyjet wil per 1 juli weer vanaf schiphol vliegen1591088647

Vliegen wordt nog veel duurder: ook Turkije en Egypte in het vizier

Loading