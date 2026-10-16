VN-chef: subsidiëren fossiele brandstoffen gelijk aan zelfmoord

JEREVAN (ANP/AFP) - VN-chef António Guterres heeft regeringen opgeroepen te stoppen met het subsidiëren van de productie van fossiele brandstoffen, wat volgens hem "gelijkstaat aan het subsidiëren van zelfmoord".

Hij stelde dat overheden "geld uitgeven aan de verkeerde zaken", waarbij hij inging op stimuleringsmaatregelen voor fossiele brandstoffen "die onze planeet doen koken en een plaag vormen voor de biodiversiteit". De VN-chef riep regeringen wereldwijd op de financiële steun hieraan stop te zetten en zich in plaats daarvan in te zetten "voor mens en planeet".

Guterres sprak tijdens een bijeenkomst in Armenië in de aanloop naar een VN-top over biodiversiteit volgende week.

Volgens de Verenigde Naties gaat voor elke dollar die wordt geïnvesteerd in de bescherming of het herstel van de natuur ongeveer 30 dollar naar activiteiten die de natuur juist aantasten. Per jaar gaat het naar schatting om 2,6 biljoen dollar (ruim 2,3 biljoen euro) aan overheidssubsidies die natuur en klimaat negatief beïnvloeden.