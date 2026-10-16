Rijd je diesel en woon je bij de grens? Sinds de Duitse tankkorting
is een liter diesel in Duitsland
ruim 23 cent goedkoper dan in
Nederland. Tank je elke twee weken en rijd je daarvoor 20 kilometer om,
dan houd je zo’n €18 per maand over.
Voor benzine blijft België net iets goedkoper.
Diesel
kost in Duitsland 18 cent minder dan in België
|Land
|Euro95 (E10)
|Diesel
|Soort prijs
|Nederland
|€2,46
|€2,48
|gemiddelde pompprijs, 12 oktober (CBS)
|Duitsland
|€2,15
|€2,25
|landelijk gemiddelde, 14 oktober (ADAC)
|België
|€2,06
|€2,43
|wettelijke maximumprijs, 15 oktober
|Luxemburg
|€1,88
|€2,08
|wettelijke maximumprijs, 13 oktober
Voor de korting kostte diesel in Duitsland en België ongeveer
evenveel, rond €2,41 per liter. Nu ligt het Duitse gemiddelde 18 cent
onder het Belgische maximum. België scheelt voor diesel nog maar 5 cent
per liter met Nederland.
België en Luxemburg stellen elke paar dagen een maximumprijs vast.
Veel pompen zitten daaronder, langs de snelweg betaal je meestal het
maximum. Luxemburg is voor beide brandstoffen het goedkoopst, maar loont
alleen als je er toch langs rijdt, op weg naar de Ardennen of
Frankrijk.
Voor benzine blijft
België iets goedkoper
Een liter Euro95 kost in België ongeveer 9 cent minder dan in
Duitsland. Dat is dan nog de maximumprijs. Op een tank van 50 liter
bespaar je in België zo’n €20 ten opzichte van het Nederlandse
gemiddelde, in Duitsland ongeveer €15,50. Eind september was het
verschil groter: toen kostte benzine in België €2,01 en in Duitsland
€2,27, schreef Travel Focus.
Woon je in Zeeland of West-Brabant, dan blijft België voor benzine de
logische keuze. In Limburg kun je beide kanten op.
De Duitse
korting komt niet helemaal aan de pomp
Duitsland verlaagde op 1 oktober de energiebelasting op benzine en
diesel met 14 cent per liter. Met de btw erbij is dat bijna 17 cent,
meldt de Duitse automobilistenclub ADAC. De korting geldt tot en met 31
december.
In de eerste week zakte diesel 17,6 cent. Super E10, de Duitse
variant van onze Euro95, zakte 13,2 cent. “De oliemaatschappijen moeten
de belastingverlaging volledig doorgeven,” eist de ADAC.
Na de jaarwisseling wil Berlijn een maximumprijs
aan de pomp
invoeren, naar Belgisch voorbeeld. Het Duitse ministerie
van Economische Zaken werkt die regels nog uit.
Rekensom:
omrijden kost een stel in Venlo €2,75 per tank
Neem een stel in Venlo met een dieselauto dat elke twee weken 50
liter tankt. In Duitsland betaalt het daarvoor €11,75 minder dan aan een
gemiddelde Nederlandse pomp. Het rijdt wel 20 kilometer extra, heen en
terug. Bij 1 op 18 kost dat ongeveer 1,1 liter diesel, ofwel €2,75. Per
tank blijft zo’n €9 over. Tot de korting stopt, levert dat bij vijf
tankbeurten ongeveer €45 op.
Aannames: de gemiddelde prijzen uit de tabel blijven gelijk, het
omrijden kost diesel tegen de Nederlandse prijs. Rij je verder om, dan
blijft er snel weinig over. “Speciaal tientallen kilometers omrijden
voor een tank blijft een rekensom die zelden uitpakt zoals je hoopt,”
schrijft Travel Focus.
“De oliemaatschappijen moeten de belastingverlaging volledig
doorgeven”
Zo tank je in
Duitsland zo goedkoop mogelijk
- Tank voor 12 uur ’s middags. Sinds 1 april mogen
Duitse pompen hun prijs volgens de wet maar één keer per dag verhogen,
om 12 uur. Verlagen mag altijd. Kort voor de middag is tanken daardoor
meestal goedkoper dan in de vroege avond, ziet de ADAC.
- Vergelijk pompen. Het verschil tussen stations is
meestal tot 7 cent per liter. Langs de Autobahn betaal je vaak
meer.
- Kom met een bijna lege tank. Hoe meer liters je
over de grens tankt, hoe meer je overhoudt.
- Neem niet te veel mee. Een volle tank mag altijd.
Belastingvrij mag je daarnaast maar 10
liter in een jerrycan meenemen, volgens consumentenprogramma
Radar.
Meer weten?