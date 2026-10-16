Rijd je diesel en woon je bij de grens? Sinds de Duitse tankkorting is een liter diesel in Duitsland ruim 23 cent goedkoper dan in Nederland. Tank je elke twee weken en rijd je daarvoor 20 kilometer om, dan houd je zo’n €18 per maand over.

Voor benzine blijft België net iets goedkoper.

Diesel kost in Duitsland 18 cent minder dan in België

Land Euro95 (E10) Diesel Soort prijs Nederland €2,46 €2,48 gemiddelde pompprijs, 12 oktober (CBS) Duitsland €2,15 €2,25 landelijk gemiddelde, 14 oktober (ADAC) België €2,06 €2,43 wettelijke maximumprijs, 15 oktober Luxemburg €1,88 €2,08 wettelijke maximumprijs, 13 oktober

Voor de korting kostte diesel in Duitsland en België ongeveer evenveel, rond €2,41 per liter. Nu ligt het Duitse gemiddelde 18 cent onder het Belgische maximum. België scheelt voor diesel nog maar 5 cent per liter met Nederland.

België en Luxemburg stellen elke paar dagen een maximumprijs vast. Veel pompen zitten daaronder, langs de snelweg betaal je meestal het maximum. Luxemburg is voor beide brandstoffen het goedkoopst, maar loont alleen als je er toch langs rijdt, op weg naar de Ardennen of Frankrijk.

Voor benzine blijft België iets goedkoper

Een liter Euro95 kost in België ongeveer 9 cent minder dan in Duitsland. Dat is dan nog de maximumprijs. Op een tank van 50 liter bespaar je in België zo’n €20 ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde, in Duitsland ongeveer €15,50. Eind september was het verschil groter: toen kostte benzine in België €2,01 en in Duitsland €2,27, schreef Travel Focus.

Woon je in Zeeland of West-Brabant, dan blijft België voor benzine de logische keuze. In Limburg kun je beide kanten op.

De Duitse korting komt niet helemaal aan de pomp

Duitsland verlaagde op 1 oktober de energiebelasting op benzine en diesel met 14 cent per liter. Met de btw erbij is dat bijna 17 cent, meldt de Duitse automobilistenclub ADAC. De korting geldt tot en met 31 december.

In de eerste week zakte diesel 17,6 cent. Super E10, de Duitse variant van onze Euro95, zakte 13,2 cent. “De oliemaatschappijen moeten de belastingverlaging volledig doorgeven,” eist de ADAC.

Na de jaarwisseling wil Berlijn een maximumprijs aan de pomp invoeren, naar Belgisch voorbeeld. Het Duitse ministerie van Economische Zaken werkt die regels nog uit.

Rekensom: omrijden kost een stel in Venlo €2,75 per tank

Neem een stel in Venlo met een dieselauto dat elke twee weken 50 liter tankt. In Duitsland betaalt het daarvoor €11,75 minder dan aan een gemiddelde Nederlandse pomp. Het rijdt wel 20 kilometer extra, heen en terug. Bij 1 op 18 kost dat ongeveer 1,1 liter diesel, ofwel €2,75. Per tank blijft zo’n €9 over. Tot de korting stopt, levert dat bij vijf tankbeurten ongeveer €45 op.

Aannames: de gemiddelde prijzen uit de tabel blijven gelijk, het omrijden kost diesel tegen de Nederlandse prijs. Rij je verder om, dan blijft er snel weinig over. “Speciaal tientallen kilometers omrijden voor een tank blijft een rekensom die zelden uitpakt zoals je hoopt,” schrijft Travel Focus.

“De oliemaatschappijen moeten de belastingverlaging volledig doorgeven”

Zo tank je in Duitsland zo goedkoop mogelijk

Tank voor 12 uur ’s middags. Sinds 1 april mogen Duitse pompen hun prijs volgens de wet maar één keer per dag verhogen, om 12 uur. Verlagen mag altijd. Kort voor de middag is tanken daardoor meestal goedkoper dan in de vroege avond, ziet de ADAC.

Sinds 1 april mogen Duitse pompen hun prijs volgens de wet maar één keer per dag verhogen, om 12 uur. Verlagen mag altijd. Kort voor de middag is tanken daardoor meestal goedkoper dan in de vroege avond, ziet de ADAC. Vergelijk pompen. Het verschil tussen stations is meestal tot 7 cent per liter. Langs de Autobahn betaal je vaak meer.

Het verschil tussen stations is meestal tot 7 cent per liter. Langs de Autobahn betaal je vaak meer. Kom met een bijna lege tank. Hoe meer liters je over de grens tankt, hoe meer je overhoudt.

Hoe meer liters je over de grens tankt, hoe meer je overhoudt. Neem niet te veel mee. Een volle tank mag altijd. Belastingvrij mag je daarnaast maar 10 liter in een jerrycan meenemen, volgens consumentenprogramma Radar.

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