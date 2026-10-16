VS ontkennen inperken van satellietnetwerk Oekraïne

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de beperkingen die Kyiv woensdag vernam in het Starshield-satellietnetwerk. Dit netwerk, dat onderdeel is van Starlink, wordt gebruikt door de Oekraïense krijgsmacht. Ook zei Trump niet te denken dat Starlink-eigenaar Elon Musk hier verantwoordelijk voor was.

Kyiv meldde woensdag beperkingen in het netwerk nadat Trump Oekraïne bekritiseerde om het aanvallen van Russische raffinaderijen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky had zowel Trump als Musk ervan beschuldigd opdracht te hebben gegeven voor deze beperkingen. Hij zei dat Trump en Musk hiermee verantwoordelijk zijn voor de dood van burgers. Donderdag waren de beperkingen verholpen en had Kyiv weer volledige toegang tot het Starshield-netwerk.

Trump zei niet te weten wie verantwoordelijk was voor de beperkingen. "Ik weet niet of het überhaupt iemand was." Eerder zeiden twee Amerikaanse functionarissen nog dat het Amerikaanse ministerie van Defensie het bevel kreeg van het Witte Huis om het Starshield-netwerk voor Oekraïne te vertragen.

Ook Musk zei dat "alle beperkingen in snelheid of gebruik" van het Starshield-netwerk "worden gecontroleerd door het Amerikaanse leger en uiteindelijk de president van de VS".