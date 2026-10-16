Brussel moet met aangescherpte migratievoorstellen komen

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie moet van de EU-lidstaten met aangescherpte migratievoorstellen komen, zo willen de EU-regeringsleiders. Die nieuwe voorstellen moeten zorgen voor nog betere bescherming van de Europese buitengrenzen tegen het bewust inzetten van migranten als politiek of geopolitiek drukmiddel, zei premier Rob Jetten na afloop van de tweedaagse EU-top.

Hij noemde daarbij Ceuta als voorbeeld, waar deze zomer zo'n 80.000 migranten vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta binnenkwamen. Maar ook vanuit Belarus steken migranten de grens met Polen over. Voor de EU-top van december moet dat nieuwe voorstel er liggen.

De EU-regeringsleiders hebben vrijdag "een hele lange discussie over migratie" gehad, zei Jetten. Het ging er af en toe stevig aan toe, bevestigde hij.

Verblijfsvergunning

Spanje zou volgens EU-bronnen zijn aangesproken op zijn voornemen honderdduizenden illegale migranten een verblijfsvergunning te geven, waartoe de Spaanse regering eerder heeft besloten.

Volgens Denemarken, Italië en Polen werkt dat illegale migratie in de hand.

Kritiek Italië

Italië kreeg er verbaal van langs omdat het nog steeds weigert asielzoekers van andere EU-landen terug te nemen die via Italië de EU zijn binnengekomen, terwijl dat wel moet.

"Er zit natuurlijk spanning tussen verschillende Europese landen, maar het was een goede inhoudelijke discussie op de scherpte. Daardoor kun je met elkaar tot betere afspraken komen", zei Jetten.