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Walibi sluit scarezones eerder na vechtpartijen

Samenleving
door anp
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BIDDINGHUIZEN (ANP) - Walibi heeft zaterdagavond tijdens Halloween Fright Nights de scarezones eerder gesloten na vechtpartijen tussen bezoekers. De politie zette de mobiele eenheid in om de orde te herstellen en mensen uit het park te escorteren. Volgens een woordvoerder van het pretpark veroorzaakte een groep bezoekers bewust onrust.
Tijdens Halloween Fright Nights verandert Walibi jaarlijks in een griezelwereld met spookhuizen en scarezones, waar acteurs bezoekers laten schrikken. De incidenten begonnen bij het hoofdpodium bij het reuzenrad en verplaatsten zich richting de Hall of Fame bij de ingang. Rond 22.00 uur werden de scarezones uit voorzorg gesloten. Om 23.00 uur sloot het park.
Op sociale media gaan beelden rond waarop tientallen jongeren bij de ongeregeldheden te zien zijn. Op de beelden is te zien hoe meerdere jongeren elkaar slaan en met elkaar vechten. Wat aan de vechtpartijen voorafging, is niet duidelijk.
'Stoerdoenerij'
Online waren vooraf berichten verschenen over zogenoemde 'Fight Nights' op 23 en 24 oktober, volgens de woordvoerder. "Vaak is dat grootspraak en stoerdoenerij", zegt de woordvoerder. Vorig jaar was er op dezelfde zaterdag ook een vechtpartij. Dit jaar had Walibi een externe partij ingeschakeld die door het park loopt en bezoekers aanspreekt.
Halloween Fright Nights gaat volgens planning door tot en met 1 november. Of Walibi de beveiliging voor de resterende avonden aanpast, is nog niet duidelijk.
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