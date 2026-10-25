Hechtenis van verdachte schietpartij bij Parijs opgeheven

TRAPPES (ANP/AFP) - De hechtenis van de verdachte van een schietpartij bij Parijs is om psychiatrische redenen opgeheven, meldt de antiterrorismeafdeling van het Franse OM. Er vindt nu psychiatrisch onderzoek plaats. Door het geweld van vrijdag viel een dode en raakten vijf mensen gewond.

De man is op advies van een psychiatrisch deskundige overgebracht naar de psychiatrische afdeling van de Parijse politie. Daar wordt hij tot 48 uur geobserveerd. Er zal worden beoordeeld of zijn psychiatrische toestand het toelaat dat de verhoren worden voortgezet.

De man wordt ervan verdacht vanuit zijn auto te hebben geschoten op mensen in Trappes en La Verrière, twee voorsteden van Parijs. President Emmanuel Macron heeft gezegd dat het een racistische terreurdaad was en dat de schutter zijn slachtoffers op basis van geloof en huidskleur koos.

Een man (26) met Afrikaanse achtergrond stierf. Een 12-jarig meisje werd door acht kogels geraakt. Ze droeg volgens haar moeder een hoofddoek, aldus Franse media.