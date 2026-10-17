Je wandelschoenen liggen al in de auto en de route over de Veluwe staat klaar. Kijk dan nog wel even waar die route precies loopt. Een groot deel van Kroondomein Het Loo, het landgoed bij Apeldoorn, is tot en met 25 december verboden terrein voor wandelaars en fietsers.

Nieuw is de sluiting niet: ze geldt elk jaar en loopt al sinds half september. Wel gaan er nu veel meer mensen naar de Veluwe. Regio Midden en Zuid hebben vanaf vandaag herfstvakantie, tot en met zondag 25 oktober. Regio Noord is al sinds 10 oktober vrij en heeft vakantie tot en met zondag 18 oktober. Dit weekend vallen de vakanties dus samen.

Ongeveer 90 procent van de paden is dicht

Volgens Bicycling is een groot deel van het Kroondomein van 15 september tot en met 25 december niet toegankelijk voor publiek. Fietsclub Felua schat dat het om zo'n 90 procent van alle paden gaat. Pas op 26 december gaat het hele gebied weer open.

Een hek kom je niet tegen. Volgens Wereldwijd Wandelen staat er geen omheining omheen, zodat de dieren vrij kunnen blijven rondlopen. Op wegen en paden geven bordjes en dwarsbalken aan dat de afsluiting geldt. Volgens Fietsnetwerk zijn ook de parkeerplaatsen in het gesloten kerngebied dicht.

Geen hek, wel een verbod: zie je een bordje of een dwarsbalk, dan mag je niet verder.

Waarom het gebied elk najaar dichtgaat

Over de sluiting wordt al jaren gestreden. Volgens De Faunabescherming bleef vorig jaar alleen het mogelijk maken van koninklijke jachtpartijen als echte reden over. Voor je wandeling maakt dat debat niet uit: de borden gelden gewoon.

Deze wegen blijven wel open

Je hoeft het Kroondomein niet helemaal over te slaan. Volgens Bicycling blijven zeven grindwegen open, samen goed voor ruim 28 kilometer onverharde weg:

Asselsepad

Elspeterweg

Elspeter Grindweg

Hoffer Grindweg

Langeweg

Vaassenseweg

Wieselseweg

Je mag alleen over deze aangewezen wegen. De paden en boswegen eromheen blijven dicht. Op een eerdere lijst van Bicycling stond de Hofweg in plaats van de Hoffer Grindweg, dus let ter plekke goed op de borden.

Het omheinde Paleispark rond Paleis Het Loo blijft volgens Felua gewoon open voor wandelaars. Je hebt daar wel een kaartje nodig en fietsen is er niet toegestaan.

Zondag ook wegafsluitingen rond De Hoge Veluwe

Ga je zondag 18 oktober naar de zuidkant van de Veluwe? Dan rijdt de Eneco Tour zijn slotetappe in en rond Arnhem. Volgens De Stentor zijn er zaterdag en zondag afgesloten wegen in Arnhem, Otterlo en Hoenderloo. De Arnhemse Koerier meldt dat de mannen om 12.30 uur aan de Zypendaalseweg starten met een route richting Hoenderloo en Otterlo. Rond 15.45 uur komen ze over de finish.

Ook in Arnhem zelf zijn wegen dicht, meldt Arnhem Direct. De Sonsbeeksweg is zondag van 9.30 tot 16.15 uur afgesloten voor al het verkeer. De Apeldoornseweg is van 10.30 tot 16.15 uur dicht voor gemotoriseerd verkeer, dat via de Hommelseweg wordt omgeleid. De Schelmseweg gaat tijdelijk dicht en daar moet je rekenen op flinke vertraging.

Zondag tussen de middag naar Otterlo of Hoenderloo? Reken op afgesloten wegen.

Wat je aan de poort betaalt, lees je in ons eerdere stuk Gezin van vier naar de Hoge Veluwe? Dat kost ruim €51 aan de poort, terwijl deze Veluwse bossen gewoon gratis zijn.

Wat je nu kunt doen