Deelnemers aan een Nederlands onderzoek die prediabetes kregen, een voorstadium van diabetes type 2, hadden na negen jaar bijna drie keer zo vaak een depressie . Ook een iets hogere bloedsuiker ging samen met meer depressies. Bewijs dat suiker je depressief maakt, is het nog niet.

Met prediabetes bijna drie keer zo vaak een depressie

De cijfers komen uit NESDA, de Nederlandse Studie naar Depressie en Angst. Onderzoekers van Stanford University publiceerden de analyse in 2021 met Amsterdam UMC. De Amerikaanse psychiater Mitchell Liester bracht hem deze week opnieuw onder de aandacht op Psychology Today.

Ongeveer vierhonderd van de 601 deelnemers hadden aan het begin een normale bloedsuiker. Een deel kreeg in de eerste twee jaar toch prediabetes. Die groep had na negen jaar 2,66 keer zo vaak een depressie als de mensen bij wie de bloedsuiker normaal bleef.

“Om depressie te voorkomen, zouden artsen de insulinegevoeligheid van hun patiënten moeten controleren,” zegt hoofdonderzoeker Natalie Rasgon, hoogleraar psychiatrie aan Stanford.

Ook een iets hogere bloedsuiker telt mee

De onderzoekers keken naar insulineresistentie: je lichaam reageert dan slechter op insuline, het hormoon dat suiker uit je bloed naar je cellen brengt.

Nuchtere bloedsuiker: per millimol per liter hoger 37 procent meer kans op een depressie.

per millimol per liter hoger 37 procent meer kans op een depressie. Buikomvang: per 5 centimeter meer 11 procent meer kans.

Liester zegt er zelf bij dat dit een verband is. Mensen die somber worden, eten soms anders en bewegen minder. Dat verandert dan weer hun bloedsuiker.

In 31 proeven gaf suiker geen oppepper

Onderzoekers van onder meer de Britse University of Warwick zetten in 2019 31 studies met 1.259 volwassenen op een rij. Suiker verbeterde de stemming niet. In het eerste uur voelden mensen zich vermoeider en minder alert dan met een placebo.

“Als het al iets doet, zorgt suiker er waarschijnlijk voor dat je je slechter voelt,” zegt hoofdonderzoeker Konstantinos Mantantzis. Het Voedingscentrum vindt het bewijs dat suiker moe maakt nog te mager.

“Om depressie te voorkomen, zouden artsen de insulinegevoeligheid van hun patiënten moeten controleren.”

Zo houd je je bloedsuiker en je stemming in de gaten

Ga naar de huisarts als je langer somber bent of het symptoom herkent dat bijna altijd op depressie wijst. Minder suiker vervangt geen therapie of antidepressiva, die Nederlanders massaal slikken.

of het symptoom herkent dat bijna altijd op depressie wijst. Minder suiker vervangt geen therapie of antidepressiva, die Nederlanders massaal slikken. Vraag naar je bloedsuiker als je een grote buikomvang hebt of al langer moe en lusteloos bent. De huisarts beslist of een bloedtest zinvol is.

als je een grote buikomvang hebt of al langer moe en lusteloos bent. De huisarts beslist of een bloedtest zinvol is. Drink zo min mogelijk frisdrank en vruchtensap, adviseert de Gezondheidsraad. Het Voedingscentrum houdt hooguit 10 procent van je calorieën uit vrije suikers aan.

adviseert de Gezondheidsraad. Het Voedingscentrum houdt hooguit 10 procent van je calorieën uit vrije suikers aan. Denk je aan zelfdoding? Bel 113 of gratis 0800-0113, of chat via 113.nl.

Meer weten?