Deelnemers aan een Nederlands onderzoek die prediabetes kregen, een
voorstadium van diabetes type 2, hadden na negen jaar bijna drie keer zo
vaak een depressie
. Ook een iets hogere bloedsuiker ging samen met meer
depressies. Bewijs dat suiker
je depressief maakt, is het nog niet.
Met
prediabetes bijna drie keer zo vaak een depressie
De cijfers komen uit NESDA, de Nederlandse Studie naar Depressie en
Angst. Onderzoekers van Stanford University publiceerden de analyse in
2021 met Amsterdam UMC. De Amerikaanse psychiater Mitchell Liester
bracht hem deze week opnieuw onder de aandacht op Psychology Today.
Ongeveer vierhonderd van de 601 deelnemers hadden aan het begin een
normale bloedsuiker. Een deel kreeg in de eerste twee jaar toch
prediabetes. Die groep had na negen jaar 2,66 keer zo vaak een depressie
als de mensen bij wie de bloedsuiker normaal bleef.
“Om depressie te voorkomen, zouden artsen de insulinegevoeligheid van
hun patiënten moeten controleren,” zegt hoofdonderzoeker Natalie Rasgon,
hoogleraar psychiatrie aan Stanford.
Ook een iets hogere
bloedsuiker telt mee
De onderzoekers keken naar insulineresistentie: je lichaam reageert
dan slechter op insuline, het hormoon dat suiker uit je bloed naar je
cellen brengt.
- Nuchtere bloedsuiker: per millimol per liter hoger
37 procent meer kans op een depressie.
- Buikomvang: per 5 centimeter meer 11 procent meer
kans.
Liester zegt er zelf bij dat dit een verband is. Mensen die somber
worden, eten soms anders en bewegen minder. Dat verandert dan weer hun
bloedsuiker.
In 31 proeven gaf suiker
geen oppepper
Onderzoekers van onder meer de Britse University of Warwick zetten in
2019 31 studies met 1.259 volwassenen op een rij. Suiker verbeterde de
stemming niet. In het eerste uur voelden mensen zich vermoeider en
minder alert dan met een placebo.
“Als het al iets doet, zorgt suiker er waarschijnlijk voor dat je je
slechter voelt,” zegt hoofdonderzoeker Konstantinos Mantantzis. Het
Voedingscentrum vindt het bewijs dat suiker moe maakt nog te mager.
“Om depressie te voorkomen, zouden artsen de insulinegevoeligheid van hun patiënten moeten controleren.”
Zo houd je
je bloedsuiker en je stemming in de gaten
- Ga naar de huisarts als je langer somber bent of het
symptoom herkent dat bijna altijd op depressie wijst. Minder suiker
vervangt geen therapie of antidepressiva,
die Nederlanders massaal slikken.
- Vraag naar je bloedsuiker als je een grote
buikomvang hebt of al langer moe en lusteloos bent. De huisarts beslist
of een bloedtest zinvol is.
- Drink zo min mogelijk frisdrank en vruchtensap,
adviseert de Gezondheidsraad. Het Voedingscentrum houdt hooguit 10
procent van je calorieën uit vrije suikers aan.
- Denk je aan zelfdoding? Bel 113 of gratis
0800-0113, of chat via 113.nl.
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