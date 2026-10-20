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Weer drones boven Eemshavengebied in Groningen

Samenleving
door anp
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EEMSHAVEN (ANP) - Ook dit weekend heeft de politie meldingen binnengekregen van droneactiviteiten boven het Eemshavengebied. De afgelopen twee weken werden er al meermaals onbekende drones bij de Groningse haven gezien. Volgens de politie is nog onduidelijk waar de drones vandaan komen.
De politie deed al onderzoek naar de eerdere dronemeldingen; de meldingen van afgelopen weekend worden hierin meegenomen. Verder gaat de politie ervan uit dat het ook daadwerkelijk om drones gaat.
RTV Noord maakte eerder op dinsdag melding van onbekende drones boven een aantal plaatsen in Oost-Groningen, waaronder Meeden, Scheemda en Zuidbroek. Volgens de regionale omroep gaat het om plekken waar belangrijke infrastructuur aanwezig is.
De politie zegt op dit moment geen verband te zien tussen de meldingen uit Oost-Groningen en de drones die zijn gezien in het Eemshavengebied. Wel benadrukt de politie iedere melding over drones te onderzoeken.
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