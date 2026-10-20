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Meta maakt fouten bij moderatie verkiezingen, aldus toezichtsraad

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP/AFP) - De onafhankelijke toezichtsraad van techgigant Meta ziet dat het nogal eens misgaat bij het modereren van berichten rond de Amerikaanse en Braziliaanse verkiezingen. Hier wordt soms te streng of juist te laks mee omgegaan, wat vergaande gevolgen kan hebben.
Volgens de raad kunnen politieke uitingen worden onderdrukt als huisregels te streng worden toegepast. Zoals onlangs toen het account van No Kings, een activistische beweging, in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen tijdelijk werd gedeactiveerd.
In Brazilië, waar dit weekend presidentsverkiezingen worden gehouden, werden technische beperkingen opgelegd aan president Luiz Inácio Lula da Silva. Dit leidde tot beschuldigingen van verkiezingsinmenging.
Wanneer de regels juist te laks worden toegepast, kan het de integriteit van verkiezingen ondermijnen. Sociale media zijn voor veel kiezers een belangrijke bron van informatie. De angst is daarom dat grote platforms op bepaalde manieren invloed kunnen uitoefenen.
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