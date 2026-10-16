Yeşilgöz ziet rechtse steun voor belastingplan nog steeds zitten

DEN HAAG (ANP) - VVD-vicepremier Dilan Yeşilgöz blijft hopen op een akkoord over het belastingplan waar ook rechtse partijen achter staan. Zij gelooft niet dat zo'n deal verder uit zicht is geraakt nu JA21 nieuwe asieleisen op tafel heeft gelegd, en de SGP ruziet met zorgminister Sophie Hermans die eisen van de streng christelijke partij op het gebied van abortus niet wil inwilligen.

Yeşilgöz benadrukte in de persconferentie na afloop van de ministerraad dat het kabinet nog altijd in gesprek is met de oppositie. Zij ziet bovendien "weinig licht tussen wat JA21 wil en wat het kabinet wil op asiel." Eventuele steun van de partij van Joost Eerdmans voor het belastingplan is volgens haar niet onzekerder, maar juist "concreter" geworden.

Drie van de vier eisen van Eerdmans lijken wel te passen binnen de afspraken tussen de coalitiepartijen. Maar CDA-asielminister Bart van den Brink heeft al laten weten dat hij niet zwart-op-wit kan beloven dat hij geen gemeenten op grond van de Spreidingswet zal dwingen om asielzoekers op te vangen. Ook dat noemt JA21 als harde voorwaarde voor steun.

Voldoende opvangplekken

Yeşilgöz wees erop dat in het coalitieakkoord ook is afgesproken dat dwang als stok achter de deur uiteindelijk uit de Spreidingswet verdwijnt. Maar dat kan pas als de asielketen helemaal op orde is. Een lagere instroom is daarvoor van belang, maar ook de beschikbaarheid van voldoende opvangplekken. Deze week nog moest Van den Brink bij gemeenten aankloppen omdat het tekort daaraan juist oploopt.

"We willen graag een breed gedragen akkoord", zo herhaalde Yeşilgöz het standpunt dat het kabinet al maanden uitdraagt. "Zodat je weet dat het op lange termijn standhoudt." Links en rechts dringen er juist steevast op aan dat het kabinet een keuze maakt, omdat het niet beide kampen tevreden kan stellen.