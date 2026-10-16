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Gemeenten en bedrijven: nog meer geld nodig voor infrastructuur

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De keuzes die het kabinet maakt om de infrastructuur in Nederland weer op orde te krijgen zijn een belangrijke eerste stap, "maar extra geld blijft nodig". Dat stellen gemeenten, provincies, vervoerregio's, het bedrijfsleven, mobiliteitsaanbieders en logistieke partijen gezamenlijk.
Volgens hen is er onvoldoende geld om alles te doen wat nodig is voor onderhoud, vervanging én nieuwe aanleg. "Dit heeft maatschappelijke en economische gevolgen voor Nederland", waarschuwen onder meer de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Vervoerregio Amsterdam, VNO-NCW en Bouwend Nederland.
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