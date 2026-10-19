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Zelensky meldt massale stroomuitval na Russische aanvallen

Samenleving
door anp
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KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat de energiesector in zijn land weer is aangevallen door Rusland. "Alleen al in deze ene nacht raakten meer dan tien energievoorzieningen beschadigd en gingen de lichten uit bij zeker 550.000 families", aldus de president.
Hij meldt in een verklaring dat Rusland in de nacht van zondag op maandag "in meerdere golven" een aanval met ballistische raketten uitvoerde. "Ook nu kregen we weer geen vroege waarschuwing van onze partners", aldus de president. Hij meldt ook schade aan een medische kliniek, een school, een metrostation en woningen.
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio ontkende eerder op maandag dat de VS tijdelijk waren gestopt met het delen van bepaalde inlichtingen met Oekraïne. Daarmee sprak hij Zelensky tegen, die had gezegd dat Washington korte tijd wel was gestopt met het delen van inlichtingen. Die informatie van de VS is voor Kyiv belangrijk bij het detecteren van de Russische ballistische raketten.
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