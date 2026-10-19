Helpt een stuk pure chocolade als je je somber voelt? In een kleine proef van de Seoul National University wel, maar alleen bij chocolade met 85 procent cacao. Een groep die chocolade van 70 procent at, ging er niet aantoonbaar op vooruit.

Elke pure reep doet hetzelfde? Alleen bij 85 procent daalde de somberheid

De onderzoekers verdeelden 48 gezonde mannen en vrouwen van 20 tot 30 jaar over drie groepen. Eén groep at drie weken lang drie keer per dag 10 gram chocolade van 85 procent, een tweede groep dezelfde hoeveelheid van 70 procent. De derde groep kreeg niets.

Bij de 85-procentgroep daalde de score voor negatieve gevoelens, zoals somber, prikkelbaar of gespannen, van 23,8 naar 19,5. Dat is bijna een vijfde minder. De 70-procentgroep zakte van 25,0 naar 22,7, te weinig om toeval uit te sluiten. Bij de groep zonder chocolade liep de score op.

Positieve gevoelens veranderden in geen enkele groep en niemand kwam aan. “Samen wijzen deze resultaten erop dat het eten van pure chocolade met een hoger cacaogehalte een positieve invloed heeft op negatieve gevoelens,” schrijven de onderzoekers in 2022 in de Journal of Nutritional Biochemistry.

Werkt chocolade via je hersenen? De onderzoekers wijzen naar je darmen

De 85-procentgroep had na drie weken een rijkere mix aan darmbacteriën. Vooral de bacterie Blautia obeum nam toe. Hoe meer die groeide, hoe sterker de negatieve gevoelens daalden.

“Samen wijzen deze resultaten erop dat het eten van pure chocolade met een hoger cacaogehalte een positieve invloed heeft op negatieve gevoelens.”

De Koreaanse onderzoekers denken dat pure chocolade werkt als prebioticum: voedsel voor goede darmbacteriën, die via de zenuwen en stofjes in je bloed met je hersenen communiceren. Chocolade van 85 procent bevat ongeveer 400 milligram polyfenolen, stoffen uit de cacaoboon, per 30 gram. In die van 70 procent zit zo’n 250 milligram.

In cijfers

48 deelnemers van 20 tot 30 jaar, zestien per groep

30 gram chocolade per dag, in drie porties van 10 gram

van 23,8 naar 19,5: de daling in negatieve gevoelens bij 85 procent

400 tegen 250 milligram polyfenolen per 30 gram, bij 85 en 70 procent

Bewezen stemmingmaker? Daarvoor is het bewijs nog te dun

Britse onderzoekers van University College London zagen in 2019 dat Amerikanen die pure chocolade aten, minder vaak depressieve klachten hadden. WEL schreef toen dat pure chocolade mogelijk helpt tegen depressie . Hoofdonderzoeker Sarah Jackson waarschuwde wel: “Het kan ook zo zijn dat depressie ervoor zorgt dat mensen hun interesse in chocolade verliezen.”

Het Voedingscentrum is sceptisch. Cacao bevat stoffen die de stemming kunnen verbeteren, zoals tryptofaan, schrijft het. “Maar deze stoffen zijn in chocolade in veel te lage hoeveelheid aanwezig om een meetbaar effect op de stemming te hebben.” Theobromine en cafeïne maken je wel iets alerter, minder sterk dan koffie.

De Koreaanse proef was klein en kort, met alleen jonge, gezonde mensen. De groep zonder chocolade kreeg ook geen nepreep, dus de deelnemers wisten wat ze aten.

“Het kan ook zo zijn dat depressie ervoor zorgt dat mensen hun interesse in chocolade verliezen.”

Check je reep voordat je hem openbreekt

☐ Staat er 85 procent op de wikkel? In de proef werkte alleen dat percentage. Hoe hoger het percentage, hoe minder suiker.

In de proef werkte alleen dat percentage. Hoe hoger het percentage, hoe minder suiker. ☐ Blijf je rond de 30 gram per dag? Dat is ongeveer 160 tot 180 kilocalorieën, ruim een belegde boterham. Een diëtist legde eerder uit dat tot 20 gram pure chocolade in een gezond eetpatroon past.

Dat is ongeveer 160 tot 180 kilocalorieën, ruim een belegde boterham. Een diëtist legde eerder uit dat tot 20 gram pure chocolade in een gezond eetpatroon past. ☐ Verdeel je het over de dag? De deelnemers aten drie porties van 10 gram, geen halve reep in één keer.

De deelnemers aten drie porties van 10 gram, geen halve reep in één keer. ☐ Ben je al weken somber? Dan lost een reep dat niet op. Ga naar de huisarts.

Meer weten?