Helpt een stuk pure chocolade
als je je somber voelt? In een kleine
proef van de Seoul National University wel, maar alleen bij chocolade
met 85 procent cacao. Een groep die chocolade van 70 procent at, ging er
niet aantoonbaar op vooruit.
Elke
pure reep doet hetzelfde? Alleen bij 85 procent daalde de
somberheid
De onderzoekers verdeelden 48 gezonde mannen en vrouwen van 20 tot 30
jaar over drie groepen. Eén groep at drie weken lang drie keer per dag
10 gram chocolade van 85 procent, een tweede groep dezelfde hoeveelheid
van 70 procent. De derde groep kreeg niets.
Bij de 85-procentgroep daalde de score voor negatieve gevoelens,
zoals somber, prikkelbaar of gespannen, van 23,8 naar 19,5. Dat is bijna
een vijfde minder. De 70-procentgroep zakte van 25,0 naar 22,7, te
weinig om toeval uit te sluiten. Bij de groep zonder chocolade liep de
score op.
Positieve gevoelens veranderden in geen enkele groep en niemand kwam
aan. “Samen wijzen deze resultaten erop dat het eten van pure chocolade
met een hoger cacaogehalte een positieve invloed heeft op negatieve
gevoelens,” schrijven de onderzoekers in 2022 in de Journal of
Nutritional Biochemistry.
Werkt
chocolade via je hersenen? De onderzoekers wijzen naar je darmen
De 85-procentgroep had na drie weken een rijkere mix aan
darmbacteriën. Vooral de bacterie Blautia obeum nam toe. Hoe
meer die groeide, hoe sterker de negatieve gevoelens daalden.
“Samen wijzen deze resultaten erop dat het eten van pure chocolade met een hoger cacaogehalte een positieve invloed heeft op negatieve gevoelens.”
De Koreaanse onderzoekers denken dat pure chocolade werkt als
prebioticum: voedsel voor goede darmbacteriën, die via de zenuwen en
stofjes in je bloed met je hersenen communiceren. Chocolade van 85
procent bevat ongeveer 400 milligram polyfenolen, stoffen uit de
cacaoboon, per 30 gram. In die van 70 procent zit zo’n 250
milligram.
In cijfers
- 48 deelnemers van 20 tot 30 jaar, zestien per groep
- 30 gram chocolade per dag, in drie porties van 10 gram
- van 23,8 naar 19,5: de daling in negatieve gevoelens bij 85
procent
- 400 tegen 250 milligram polyfenolen per 30 gram, bij 85 en 70
procent
Bewezen
stemmingmaker? Daarvoor is het bewijs nog te dun
Britse onderzoekers van University College London zagen in 2019 dat
Amerikanen die pure chocolade aten, minder vaak depressieve klachten
hadden. WEL schreef toen dat pure
chocolade mogelijk helpt tegen depressie
. Hoofdonderzoeker Sarah
Jackson waarschuwde wel: “Het kan ook zo zijn dat depressie ervoor zorgt
dat mensen hun interesse in chocolade verliezen.”
Het Voedingscentrum is sceptisch. Cacao bevat stoffen die de stemming
kunnen verbeteren, zoals tryptofaan, schrijft het. “Maar deze stoffen
zijn in chocolade in veel te lage hoeveelheid aanwezig om een meetbaar
effect op de stemming te hebben.” Theobromine en cafeïne maken je wel
iets alerter, minder sterk dan koffie.
De Koreaanse proef was klein en kort, met alleen jonge, gezonde
mensen. De groep zonder chocolade kreeg ook geen nepreep, dus de
deelnemers wisten wat ze aten.
“Het kan ook zo zijn dat depressie ervoor zorgt dat mensen hun interesse in chocolade verliezen.”
Check je reep voordat
je hem openbreekt
- ☐ Staat er 85 procent op de
wikkel? In de proef werkte alleen dat percentage. Hoe hoger het
percentage, hoe minder suiker.
- ☐ Blijf je rond de 30 gram per
dag? Dat is ongeveer 160 tot 180 kilocalorieën, ruim een
belegde boterham. Een diëtist legde eerder uit dat tot
20 gram pure chocolade in een gezond eetpatroon past.
- ☐ Verdeel je het over de
dag? De deelnemers aten drie porties van 10 gram, geen halve
reep in één keer.
- ☐ Ben je al weken
somber? Dan lost een reep dat niet op. Ga naar de
huisarts.
Meer weten?