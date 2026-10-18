Zelensky: Rusland viel 76 keer aan na voorstel energiebestand VS

KYIV (ANP) - De Oekraïense stroom-, olie- en gasvoorzieningen zijn sinds de aankondiging van een energiebestand door Donald Trump 76 keer aangevallen door Rusland, stelt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Hij zegt dat de Verenigde Staten moeten inzien dat sanctieverlichting en deals met Rusland er alleen maar toe leiden dat de oorlog langer duurt.

In de afgelopen week heeft Rusland volgens de Oekraïense president duizenden drones, bommen en raketten ingezet. "De voornaamste doelen van deze aanvallen zijn de energievoorzieningen. De Russen proberen een black-out te veroorzaken."

Trump heeft een omstreden deal gesloten met Rusland om een grote hoeveelheid diesel op de markt te brengen. Rusland heeft volgens Zelensky in ruil niets teruggedaan. "Integendeel, ze vatten ieder signaal van een kans om geld te verdienen op als bewijs dat hun gok met de oorlog zich uitbetaalt, en dat ze kunnen blijven vechten." Zelensky vraagt om meer steun om de druk op Rusland op te voeren.