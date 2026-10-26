Heb je zonnepanelen en loopt je vaste energiecontract binnenkort af? Dan schrik je harder dan je buren zonder panelen. Een nieuw vast contract is volgens vergelijkingssite Overstappen.nl gemiddeld 43 procent duurder dan een jaar geleden, en huishoudens met panelen gaan er het hardst op vooruit in de prijs. Dat meldde de site op 23 oktober via het ANP Persportaal.

In de rekensom van Overstappen.nl betaal je met panelen nu zelfs iets méér dan zonder.

Zoveel duurder werd een nieuw vast contract

Overstappen.nl vergeleek de gemiddelde contractprijzen van vorig jaar met die van nu, voor vier soorten huishoudens. De jaarbedragen:

Twee personen zonder panelen: van €1.986 naar €2.699, ofwel €713 meer.

Twee personen met acht tot tien panelen: van €1.827 naar €2.712, ofwel €885 meer.

Drie personen zonder panelen: van €2.328 naar €3.146, ofwel €818 meer.

Drie personen met tien tot twaalf panelen: van €2.095 naar €3.171, ofwel €1.076 meer.

Per maand is dat voor het gezin met panelen ongeveer €90 extra en voor het stel zonder panelen €59. De 43 procent is een ongewogen gemiddelde van de vier profielen. Per profiel loopt de stijging uiteen van 35 tot 51 procent. Zonder panelen kom je uit op ruim een derde, met panelen op bijna de helft.

Vorig jaar scheelden je panelen nog €159

Leg de bedragen naast elkaar en het voordeel blijkt verdwenen. Een jaar geleden betaalde een stel met panelen €159 per jaar minder dan een stel zonder. Nu is het €13 duurder uit. Bij drie personen ging een voordeel van €233 over in een nadeel van €25.

Op de contractprijs leveren je panelen in deze voorbeelden dus niets meer op.

Waarom juist paneelbezitters harder geraakt worden

Alle huishoudens krijgen te maken met de onrust op de gasmarkt. Bij paneelbezitters komt daar het einde van de salderingsregeling op 1 januari 2027 bij. Tot en met 31 december 2026 mag je teruggeleverde stroom nog wegstrepen tegen je verbruik. Daarna krijg je een terugleververgoeding per teruggeleverde kWh, en die is lager. Begin oktober legde Overstappen.nl al uit waarom dat nu al in de prijzen zit: een jaarcontract dat je vandaag afsluit, valt bijna helemaal in de periode na de saldering.

Sluit je nu hetzelfde contract af, dan loopt het door tot eind volgend jaar en valt het grootste deel van de looptijd na het einde van de regeling. - Rick Boenink, energie-expert bij Overstappen.nl

Hoe die vergoeding vanaf januari per leverancier wordt bepaald, lees je in ons eerdere stuk 'Na 1 januari 2027 bepaalt je leverancier wat je zonnestroom nog waard is'. Hier gaat het om wat dat betekent voor de totale prijs van je contract.

Loopt je contract nog? Dan blijft je tarief staan

Heb je een vast contract dat nog doorloopt, dan merk je op korte termijn niets van de hogere tarieven. Die staan vast tot het einde van de looptijd. Ook de terugleververgoeding blijft bij een vast contract gelijk zolang het loopt, schrijft Pricewise. Bij een variabel contract kan die meerdere keren per jaar veranderen. De saldering stopt wel voor iedereen op 1 januari.

Drie jaar vast is goedkoper, maar kijk naar je terugleververgoeding

Volgens Energievergelijk was op 21 oktober een contract voor drie jaar het goedkoopste vaste contract. Bij alle vijftien leveranciers die beide aanbieden, was gas voor drie jaar goedkoper dan voor één jaar. Energievergelijk wees er wel op dat de terugleververgoeding bij alle vijf goedkoopste contracten lager lag in de driejarige variant.

Dat zie je ook in het overzicht van Overstappen.nl van 5 oktober. Mega bood bij één jaar vast €0,22407 per kWh, bij twee jaar €0,20525 en bij drie jaar €0,19097. DELTA Energie betaalt in 2027 €0,07625 bij één jaar vast en €0,06636 bij drie jaar. Hoe meer stroom je teruglevert, hoe zwaarder dat verschil telt.

Zo pak je het aan als je contract afloopt

Vergelijk op de netto-jaarprijs, waarin de terugleververgoeding en de terugleverkosten al zijn meegenomen, en niet alleen op het tarief voor stroom en gas.

Let op de terugleverkosten. In een rekenvoorbeeld van Energievergelijker.nl betaal je bij de ene leverancier ongeveer €354 en bij de andere ruim €450.

Weet wat je minimaal krijgt. Vanaf 1 januari is de terugleververgoeding wettelijk minstens 50 procent van het kale leveringstarief. Dat geldt tot en met 2030.

Laat je contract niet stilzwijgend doorlopen. Volgens Overstappen.nl regelt 44 procent van de Nederlanders zijn energiecontract zonder te vergelijken. Loopt je contract binnenkort af, dan kun je binnen het kijkvenster al een nieuw contract afsluiten.

Wat de cijfers niet zeggen

Het gaat om gemiddelde contractprijzen voor vier vaste verbruiksprofielen, bijvoorbeeld een stel met 2.500 kWh stroom en 1.000 m³ gas. Je eigen rekening kan anders uitvallen. Dat hangt af van hoeveel stroom je zelf opwekt en verbruikt, en van je leverancier. Kun je de rekening straks niet betalen? Het Noodfonds Energie gaat weer open: aanvragen kan van 4 januari tot en met 7 mei 2027, en dit keer zonder budgetplafond.